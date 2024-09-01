墾丁「最美旅宿」無預警熄燈！業者鬆口吐原因：壓力太大喘不過氣

▲曾榮獲台灣最美飯店大賞的「墾丁砂島W-Villa海景渡假會館」突無預警宣布熄燈。（圖／翻攝臉書／墾丁砂島W-Villa海景渡假會館 ）

圖文／CTWANT

南台灣旅遊勝地墾丁近期爭議不斷，除了沙灘遭陽傘業者占用影響海岸風光外，物價更被詬病剝削遊客，導致墾丁觀光逐漸沒落，去年曾榮獲台灣最美飯店大賞的「墾丁砂島W-Villa海景渡假會館」突無預警宣布熄燈，讓遊客直呼捨不得。

墾丁砂島W-Villa海景渡假會館昨（8月31日）在臉書粉專發布停業公告，表示會館雖然才營業短短2年，但卻有不少旅客願意再度回訪，遺憾的是會館已於8月31日劃下完美句點，「抱歉來的這麼突然！感謝旅客們長久以來的支持與愛護，我們不捨的發佈此公告。」

▲墾丁最美設計旅宿停業，讓遊客直呼捨不得。（圖／翻攝臉書／墾丁砂島W-Villa海景渡假會館 ）

至於為何選在這個節骨眼上急流勇退？墾丁砂島W-Villa海景渡假會館指出，自開業以來會館「從來沒有因為近期墾丁的新聞輿論時事所影響本身營運的好與壞」，只是決定停業的時機點恰好落在這敏感的時刻，強調「墾丁依然是台灣最美的一塊淨土希望大家繼續喜愛與支持！」

墾丁砂島W-Villa海景渡假會館透露，起初經營會館時本就不是以營利為目的，因此也不會有長遠的營運計劃與目標，只是懷抱著夢想並跟隨感覺用心接待每一位旅客，「或許是給自己的壓力太大，只要有一點的不完美就會虧欠了來渡假的旅客，這樣的完美要求也讓自己生了病，每月滿額的住房率也實在讓這片土地與自己喘不過氣該好好放下！」

最後，墾丁砂島W-Villa海景渡假會館也向大眾致謝，「太多的深思熟慮還是選擇了華麗的謝幕，有妳你們曾經的支持讓W這朵曇花綻放的精采與動人更是業主的小小成就，深深感謝！或許W會在某個海島再次曇現期待有緣的那一刻。」

貼文曝光後，不少曾造訪此處的遊客，紛紛惋惜留言「這麼用心的團隊…太可惜了，祝福大家都有美好的未來」、「你們真的很用心，謝謝你們讓我看到不一樣的墾丁業者，加油」、「好可惜⋯一直想要找時間二訪」、「你們真的很棒，服務、環境都讓人印象深刻，可惜一個好地方」、「真的太可惜了！好美好舒服的地方」、「謝謝你們的用心，讓我們的假期非常美好！期待再相會的一天！」

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