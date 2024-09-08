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內政部：發布租金統計是依「真實租金」　非開價租金

▲▼信義區房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部表示，坊間統計多是「開價租金」統計。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

媒體報導，全台學生數最多前10名大專院校租金中位數開價較高。內政部2日說，日前公布的租金統計是依租金補貼「真實租金」資料的實際交易結果，與坊間多以「開價租金」統計，並不相同。

媒體報導，「全向科技房產中心」彙整民國112學年度全台學生數最多的前10名大專院校及其周邊住宅租金中位數開價發現，目前10所大專院校中，有6所周邊的「獨立套房」網路待租物件的中位數，租金開價都破萬元。

內政部透過新聞稿表示，為積極推動租金市場透明，已利用2024年3月底仍有效的47.8萬件租金補貼契約進行分析，在8月15日優先公布全國140所大專院校主要所在的86個行政區的租金統計資料，協助學生和家長在校外租屋時，選擇合理租金水準標的參考。

內政部說，8月29日進一步發布全國278個行政區的租金統計資料，並針對樣本數較充足的行政區，發布整層、獨立套房、分租套（雅）房三類常見租屋型態租金統計，藉此方式呈現實際租金現況，並可避免將未成交的租約納入統計。

內政部指出，租金補貼雖有所得或資產門檻限制，其租金統計並非租賃市場全貌，但已可涵蓋大多數一般租屋市場情況，未來將朝擴大補助範圍方式，提升租賃市場的掌握程度，讓租金統計更契合實際現況。

關鍵字：租金補貼租屋台北租屋內政部

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