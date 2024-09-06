9字頭住近內科，2300萬起入手北市門牌群揚MORI！

▲過去幾年的房市漲勢主要沿著捷運線蔓延，內湖緊鄰大直生活圈，整體發展更如台北的信義區一般，有豐富的生活機能和休閒環境。（圖／文湖商圈）

地產中心／綜合報導

往年房市漲勢主要沿著捷運線蔓延，近兩年全台房價則更傾向於跟隨半導體產業的腳步，同時擁有科技產業聚落及坐落捷運周邊的房價更有潛力以倍數成長。其中，內湖科技園區近捷運文湖線，近年更隨著AI科技的迅速發展，相關科技產業供應鏈更將內湖塑造為台北市重要的科技產業重鎮，除了帶動區域的經濟發展和人口增長，也推動了內湖房地產市場的成長。

內湖區擁有高科技產業聚落及大眾捷運交通動能加持，穩坐北市熱門交易熱區之一，但區內成屋新案少、入手門檻高，新成屋成交價落在單坪120～150萬，大多數民眾退而選擇屋齡較高的中古屋，區內單坪兩位數新案更是可遇不可求。

群揚建設於內湖區內湖路一段打造塵不離城的都會山景宅「群揚MORI」，為目前內湖少有的新成屋個案，散步可達劍南路捷運站與美麗華商圈，步行5～6分鐘到聯發科，實現走路上班的日常。群揚MORI地段條件同時擁有與山為鄰的清靜生活氛圍、文湖商圈多元生活機能及涵蓋國中小學到大專院校的完整學區資源，有望成為內湖區內矚目焦點。

▲群揚MORI，是目前內湖少有的新成屋個案，步行5~6分鐘可到聯發科，步行7分鐘到內湖瑞光路，步行7~8分鐘可以到美麗華商圈。（圖／美麗華商圈）

在少子化趨勢與高房價的影響下，兩房產品成為市場趨勢，群揚MORI坪數規劃貼合現代主流需求，全棟規劃26戶，戶戶邊間正兩房，提供22坪、25坪和28坪的三種房型滿足不同族群購屋偏好。地段條件近內科、鄰大直生活圈，吸引地緣性科技業上班族；便利生活機能與完善學區資源，2300～2800萬輕總價門檻滿足換屋及首購小家庭；若是追求近城靠山，安靜的居住環境的退休族也合適。群揚MORI位於內湖區都會與自然交界處，以單坪「9字頭」、2300萬元起的輕盈總價優勢，即刻擁有北市門牌，入主大直生活圈！

▲全棟規劃26戶，戶戶邊間的正2房設計，總價落在2300-2800萬，北市難得輕總價新成屋。（圖／群揚MORI）



建案資訊：

基地位置：台北市內湖區內湖路一段91巷85號

接待中心：台北市內湖區內湖路一段91巷85號

賞屋專線：0800-502-555

坪數規劃：兩房（22坪）、兩房（25坪）、兩房（28坪）

企劃銷售：遠創力行銷（股）有限公司

官方網站：https://www.fgrealty.tw/6ebf4q