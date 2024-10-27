租屋遇到通緝犯！房東只收到「第一個月租金」　房客秒落跑蒸發

▲黃女租約卻遇到通緝犯房客，遭欠租達4萬2000元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮一名房東黃女控訴，112年將名下一棟房屋租予一名陳姓女子，未料對方付完押金、以及第一個月租金後就因通緝而失聯，累計積欠租金達4萬2000元；且黃女入內察看時，還發現廁所洗手台破損，因此提出告訴，請求陳女賠償5萬3800元。花蓮地院法官審酌後，判處陳女應賠償4萬2000元租金、以及一個月的違約金6000元，共4萬8000元。全案可上訴。

判決書指出，黃女於112年11月與陳女簽下租賃契約，將花蓮某處房屋租與陳女，雙方約定租期為一年、每月租金6000元，未料陳女付完首月租金、以及押金1萬2000元後就人間蒸發，後續租金未再支付，累計積欠7個月、共4萬2000元；此外，黃女還控訴房內廁所洗手台破損，已不堪使用，重新安裝費需5800元，一併提告，向陳女求償5萬3800元。

對此，陳女則表示，她因案遭到通緝，搬進該屋沒多久後，為躲避警方查緝，即於112年12月搬離，當時也沒有房東電話，無法聯繫，並非故意違約，希望房東能等她出獄後再協商，並稱「我現在也沒有錢付」；另一方面，針對浴室洗手台部分，陳女則表示並非是她所損壞，「我在那邊也沒住很久，不知道洗手台是怎麼破的。」

法官審酌，欠租7個月、共4萬2000元為雙方不爭之事實，黃女此部分求償自屬有理，另根據租賃契約，承租人若提前搬遷，應賠償1個月租金，而陳女自承112年12月即因通緝而搬離，自當依約賠償一個月之違約金6000元；而洗手台部分，法官認為黃女並未舉證洗手台係陳女毀壞，況且陳女只住了一個月就搬離，花蓮113年多次發生地震，也有可能是地震震落物品而導致洗手台破損、抑或年久失修自然損壞也不無可能，因此認為此部分求償無理由，判陳女應賠償4萬8000元。可上訴。