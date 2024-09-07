高苑科大撐過退場危機還改名　周邊學套租金已跌15%

▲高苑科技大學去年註冊率僅15.7%，敬陪末座為南台灣註冊率最低，今年撐過退場危機後，改名為台鋼大學。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

少子女化效應擴大，南台灣大學註冊率呈現超級M型化，註冊率最高的國立成功大學，達百分百，至於高苑科技大學，註冊率僅15.7%，敬陪末座為南台灣註冊率最低，甚至在今年撐過退場危機後，改名為台鋼大學，專家分析，台鋼轉換型對租屋市場尚無影響。

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根據教育部大專院校校務資訊公開平台統計，2023學年度全校新生註冊率，南臺灣註冊率最高的都是國立大學，包括國立成功大學註冊率達百分之百居冠，其次為國立中山大學註冊率98.06%，以及高雄大學註冊率97.26%。而高苑科技大學以15.7%敬陪末座。

▲大學周邊學套租金價格與註冊率成正比，成大註冊率百分百，學套租賃交易量與租金近3年都出現成長。（圖／記者張雅雲攝）

位在高雄路竹的高苑科大，今年正式更名為台鋼科技大學，2年前因招生不易、出現退場危機，在台鋼集團挹注資金後順利存活，成為全台首所解除教育部專業管理的科大，而台鋼集團今年在入主後，也正式向教育部申請更名，未來集團的雄鷹棒球隊、獵鷹籃球隊進駐校園，為校方擦亮招牌並積極招生。

大學 註冊率 位置 2024學套 2023學套 2022學套 租金 成交量 租金 成交量 租金 成交量 成功大學 100% 台南市東區大學路1號 960.79 556 900.41 285 843.22 89 台鋼科大（高苑科大） 15.7% 高雄市路竹區中山路1821號 1071.7 22 1262.11 13 無 無

▲南台灣近年註冊率最高、最低大學周邊學套租金。資料來源：教育部大專校院校務資訊公開平台、樂屋網實價登錄

。（ETtoday製表）

根據《樂屋網》統計大學周邊2公里的學套租金價格，發現與註冊率成正比，成大註冊率百分百，交易量與租金近3年都出現成長，而台鋼大學今年租金則是出現15%的跌幅。

《樂屋網》發言人洪安怡指出，身為南台灣第一學府的成功大學，位於台南市最精華的東區，緊鄰台南車站、成大醫院等，生活機能相當強，且成大註冊率逐年成長，2021年起連續3年達到註冊率100%，租屋市場有強烈剛性需求的學生族群以及上班族支撐，讓當地租金能持續增長。

▲目前路竹套房大約5~6坪，租金落在6000元上下。（圖／記者張雅雲攝）

洪安怡表示，台鋼科大坐落的地點在高雄路竹，周遭僅有零星的透天，不管是待售或待租物件量體都偏少，多半仍要往路竹市區、湖內一帶找屋，加上台鋼科大註冊率偏低，有申報至租屋實價登錄的母數更是稀少，租金均價參考性不高。

路竹雖屬高雄蛋白區，美美不動產店東林峻央表示，目前路竹套房大都位於市中心，約5~6坪，租金落在6000元上下，現階段高苑、台鋼大正在經歷轉換期，學生數也不多，對租屋市場較無影響，反倒是隨著大廠陸續進駐周遭的南科高雄園區（路科），加碼投資S廊帶後，近年建廠帶來工程單位相當旺盛的租屋需求，也帶動租金行情攀高。

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