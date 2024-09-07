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去年淪北台灣註冊率最低大學　周邊學套租金撐住「微跌2%」

▲▼淡水真理大學。（圖／摘自真理大學臉書）

▲北台灣私大註冊率最低的是真理大學，2023年度僅25.7%，再創新低。（圖／摘自真理大學臉書）

記者項瀚／台北報導

去年北台灣私大註冊率最低的是真理大學，僅25.7%。搜查該校周圍學生套房租金，也同步出現衰退。不過在地房仲表示，真理周圍學套供給不多，房東無面臨太大的空租壓力，因此租金也只是微幅下修。

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開學季來了，觀察2023年度北台灣私立大學註冊率，最低的是新北淡水真理大學，僅25.7%。搜查該校現下週邊學套行情，房仲業者指出，2023年每坪均價790元、2024年則為774元，下降2%。不過房價卻大幅上漲，年增高達24%。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲真理大學周邊學生套房租金、價格整理。（表／記者項瀚製）

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示，真理周圍學套集中在新民街巷內，都是公寓產品，不少房東改成隔間套房，由於總供給量不多，因此即便少子化學生人數減少，也沒有太大的空租壓力，租金修正幅度有限。

沈雅純說，真理周邊公寓隔間套房約5~7坪，每月租金7000~8000元，雅房4坪則為5000元左右，對學生來說，負擔並不會太重。

▲▼ 。（圖／翻攝自591）

▲真理大學周圍學生套房大多集中在新民街。（圖／翻攝自591）

至於真理大學周邊套房價格不減反增，還大漲24%。中信房屋研展室副理莊思敏表示，真理大學距離淡水捷運站車程10分鐘，不算太偏遠，即使學生人數不如以往，但套房單價30萬元仍是相當親民，500萬元左右就能入手。

莊思敏說，淡水房價沈寂已久，但近來淡江大橋、淡北快速道路建設議題逐漸發酵，加上新青安政策催化，低總價區明顯受惠，觀察今年到淡水買房置產的自住客、投資客皆有明顯增加的跡象。

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關鍵字：真理大學註冊率少子化房租租金套房租屋東森房屋中信房屋

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