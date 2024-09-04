購屋族、交屋族一片慌　貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

▲房貸資金緊縮，購屋族哀鴻遍野。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／台北報導

房貸資金緊縮，購屋族哀鴻遍野。最新一集《地產詹哥老實說》邀請法拍小哥陳俊廷，揭曉申請房貸的小撇步，強調要掌握人保、信保、物保3大要素，並依據自身不同的條件狀況，來挑選對自己有利的銀行。

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陳俊廷表示，每年到接近年底時，銀行都會出現限縮撥款的狀況，但近期主要因為新青安使得市場交易火熱，申貸案件源源不絕，銀行放貸額度很快用光，因此公股行庫受到較大影響，但目前觀察下來還是貸得到，尤其是民營銀行。

不過，如何申貸是有訣竅的。陳俊廷說，房貸申請最核心的就是掌握人保、信保、物保3大元素，且不同銀行看重的條件也會有所差異。

舉例來說，若申貸人屬現金少、股票多，就建議找元大、凱基等銀行申貸，較容易認列股票資產，如果具有一定現金流，但收入沒有報稅，則建議找一般民營銀行，不要找公股行庫。

▲陳俊廷說，房貸申請最核心的就是掌握人保、信保、物保3大元素。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

陳俊廷透露，若想增加核貸機會，可以把一筆錢放在各銀行間流動，有些銀行能為此認定客戶有較高的資產水位，此外也建議可以找多家銀行進行鑑定報告，但最終送件只要送2家左右就好，因為送件之後就會調聯徵，調太多次會影響信用。

銀行就不同物件也會有不同偏好，陳俊廷說，有些銀行幾乎不做高屋齡物件，有些銀行則會特別避免物件周圍有嫌惡設施，建議消費者可以找有經驗的銀行業務，較瞭解所屬銀行的屬性。

▲銀行放貸，針對不同物件有不同偏好，甚至可能會不承作。（圖／ET資料照）

陳俊廷說，若想拿到比較好的房貸成數條件，可以查實價登錄，找到哪一戶成交最高價，再調閱謄本看是哪一家銀行。另外，在房貸資金緊縮的情況下，也可多問問農漁會、信用合作社等單位，跟這些單位申貸，打好關係很重要。

不過有時候，向銀行申貸似乎也有「談條件的空間」。陳俊廷說，有時候跟銀行買一張房貸壽險，可能比較好貸。