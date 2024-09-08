飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

▲住飯店退房用過毛巾放哪裡？ 房務員點出2浴室位置令他們超感謝。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

入住飯店時，我們都希望能享受舒適乾淨的住宿環境。其實，只要在退房前花一點時間，做一些簡單的小動作，就能讓飯店的房務人員感到更輕鬆。日本飯店業暗藏了許多不說不知道的眉角，有房務員曾拍過影片解惑用過的毛巾到底要放哪等潛規則。

根據日媒《ねとらぼ》報導，SUPER HOTEL房務人員提醒，用過的毛巾、浴巾等，可以集中掛在浴缸邊緣，若沒有浴缸，則可放在浴室的置物架上。這樣能讓清潔人員更方便整理，提升清潔效率。

▲房務員表示用過毛巾或浴巾，可以集中掛在浴缸邊緣。（翻攝抖音@superhotel_official）

此外，除了易腐爛食物，其他沒丟垃圾桶的東西，房務員都會先當成「遺留物」暫時保管。為讓清潔人員更有效率地整理房間，請於退房前將所有垃圾確實丟入垃圾桶內。若垃圾桶已滿，請將瓶內的液體倒掉後，再將空瓶放置於垃圾桶旁。房客小小舉動，將能讓房務員打掃更輕鬆。

另外，退房時，若飯店有提供「已退房」標誌，請務必貼在房門上。這小小的動作，能讓清潔人員一目了然，加速房間清潔的效率。最後，房務人員提醒房客在退房前，除了檢查隨身物品外，也請別忘了翻開棉被、枕頭再確認有沒有私人物品遺留在裡面，並建議將吹風機、遙控器等房內公物放回原位。



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