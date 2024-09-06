双聖民生店悄歇業「原來房東自己人」　月開30萬招租中

▲「双聖西餐廳」位於7樓，去年底暫停營業。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

「双聖西餐廳」民生店去年底暫停營業，經查房東是茹絲葵食品企業，與双聖同屬赫士盟集團。而目前双聖民生店貼出招租看板，據瞭解每月開價30萬元，不過双聖表示，未來民生店也有可能會重新營業。

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登台39年的「双聖西餐廳」於2016年結束3家門市的，2020年內湖店也收攤，2023年底時民生店也宣布停業，讓粉絲們相當不捨，所幸今年9月時插旗台北美侖飯店，開設大安店。

停業的双聖民生店位於民生東路、敦化北路交叉，也就是麥當勞民生店的樓上，位於7樓。經查謄本，双聖民生店的房東是「茹絲葵食品企業」，於2002年買進，而茹絲葵、双聖品牌都屬赫士盟集團代理。

記者致電赫士盟集團，該公司表示，双聖民生店暫時停業，未來有可能重新開業，目前還不確定，但至於對外招租以及為何歇業，並無透露說明。

據了解，双聖民生店權狀165坪，以每月30萬元價碼招租，餐廳、辦公室都可以承租。

▲双聖民生店去年底暫停營業，但去年9新開幕了大安店。（圖／翻攝自双聖）

中信房屋台北南京加盟店資深業務經理蔡振祈表示，双聖民生店的點位不錯，樓下就是麥當勞民生店，為區域地標，且附近有許多辦公大樓，開設中價位美式餐廳算適合，不過新開幕的大安店仍是更好的點位。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，該區新商辦每坪開價已達4000元，中古大樓也要價2000元，以商辦的行情角度來看，双聖民生店若月租開價30萬元，換算單價1800元，頗有競爭力，惟要支付一定金額的重新裝修費用。

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