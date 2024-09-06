新加坡百年店屋超夯！洗錢黨、馬雲老婆都搶買　入手14個月就賺1億

▲新加坡百年老店屋如今是投資客們的心頭好，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

新加坡歷史悠久的老店屋近期成為海外富豪和投資者的熱門標的。這些擁有數百年曆史的建築因其稀缺性和文化價值備受關注，因此即使它們的價格十分高昂，還是吸引了眾多買家的青睞。隨著多起高額交易和全球知名投資者的參與，新加坡店屋市場顯示出增值潛力，甚至在全球經濟放緩時仍保持穩定。

據當地媒體報導，老店屋的價格動輒上千萬新元。2021年，牛車水客納街（Club Street）的2棟店屋以2550萬新元（約新台幣6.3億元）售出。今年初，阿里巴巴創始人馬雲的妻子張瑛更以4500萬新元（約新台幣11億元）購下了達士敦路（Duxton Road）的3棟店屋，以用作私人會所。

此外，在新加坡去年轟動全球、涉及金額高達30億新元的「史上最大洗錢案」中，被告來自的「福建幫」也買下了廈門街（Amoy Street）和直落亞逸街（Telok Ayer Street）的5棟店屋，總市值估計可達4500萬新元。

報導稱，這些老店屋雖然價格不菲，但由於其稀缺性，吸引了各國富商，甚至是洗錢罪犯的青睞。新加坡市區重建局資料顯示，新加坡目前的老店屋只剩約6500棟，未來也不會再增建，因此這些店屋的文化和歷史價值，加上其位於中央商業區的核心地段，讓它成為了市場上的高端房產，特別是對於不需繳納額外買方印花稅的外國買家來說，極具吸引力。

與此同時，不少投資者也將這些店屋視為資產保值和增值的工具。此前就有一名買家用550萬新元（約新台幣1.3億元）的價格買下亞拉街（Arab Street）一座店屋，並在14個月後轉手，就賺了450萬新元（約新台幣1.1億元）。即使是在疫情期間，店屋的價格也沒有貶值，反而保持良好的市場價格。

隨著馬雲等名人高額購買的新聞傳出，市場對店屋的興趣再度高漲。數據顯示，新加坡在今年第一季的店屋交易總額超過了1億新元（約新台幣2.5億元）。雖然這個數據與2021年的19億新元（約新台幣468億元）交易高峰有一定差距，但專家預測，市場將在未來幾個季度逐步恢復信心，讓店屋的價格和需求持續上升。