變頻冷氣不關更省電？台電曝「這時間內」可以不關

▲冷氣配電扇，溫度設定在26至28度之間就很涼。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

夏季電費將在9月底結束，近一期電費帳單，不少人都發現電費暴增，因此有關能省電的撇步都會被分享，而日前一段影片指出，「出門10小時回家，變頻冷氣不關更省錢」仍有很多人被誤解，事實上，台電總經理陳銘樹曾指出，若是出門超過30分鐘，還是建議關冷氣，才能省電省荷包。

一直以來，很多人都被灌輸「變頻冷氣開開關關」很耗電，而且還有人拍片稱，「出門10小時，變頻冷氣不關更省電」。對此，陳銘樹指出這是假的消息，這是哪個詐騙集團放出來的假消息？」他解釋，變頻冷氣雖然相對省電，但若長時間不關機，還是會耗電傷荷包。

陳銘樹表示，根據台電的實驗，如果出門時間在30分鐘內，是可以考慮不關冷氣；但一旦出門會超過30分鐘，最好還是關冷氣，才會省電又省荷包。

根據《MyGoPen》報導，台電說明，謠傳影片對「開啟冷氣時所消耗的用電度數」有誤解，1度電計算是指消耗功率1kW乘上連續使用1小時=1kWh。正因為變頻冷氣特性僅在開啟時消耗功率較高，約接近額定功率，但這個現象持續時間短，故耗電度數不高，但仍不建議短時間開關次數過高。

此外，台電電力粉絲團也曾分享，變頻冷氣開整天與吹8小時，哪個比較省？小編強調，除了考慮電器耗不耗電，「使用時間」長短也很關鍵，開整天用電量絕對比只吹8小時多。