高雄上半年1路段買氣爆增成黑馬　平均2天賣1戶

▲高雄市上半年10大熱門購屋路段，高達8成位於北高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

上半年高雄房市熱，台積電持續帶飛北高成交量，房仲統計實價登錄資料，盤點10大熱門購屋路段，高達8成位於北高，其中，橋頭區經武路以往被認為是蛋白區，上半年成交量暴增成大黑馬，成為上半年交易冠軍，平均2天賣一戶，成交均價也達28萬元。

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永慶不動產依據實價登錄資料，統計高雄市上半年10大熱門購屋路段，高達8成位於北高，其中，橋頭區經武路以92件奪冠，均價達28.2萬元，平均2天賣出1戶，成為熱門購屋路段大黑馬，第二、三名分別為橫跨三民、左營區的民族一路，成交件數84件，以及左營區啟文路，成交件數77件。

排名 行政區 路段 成交量 每坪平均單價 (萬) 1 橋頭區 經武路 92 28.2 2 三民區・左營區 民族一路 84 24.7 3 左營區 啟文路 77 33.1 4 左營區 大中二路 74 33.1 5 鳳山區 中山東路 51 25.9 6 楠梓區 德民路 48 30.1 7 鼓山區 文忠路 44 29.7 8 鼓山區 美術北五街 42 34.0 9 鳳山區 建國路三段 40 26.7 10 左營區 博愛二路 39 36.1

▲高雄市成交量前十路段。資料來源：永慶房產集團。（ETtoday製表）

永慶不動產高雄R14文信加盟店長戴金芳表示，今年北高集齊「天時、地利、人和」的優勢，除了有台積電議題不斷發酵外，建商多規劃小宅產品奏效，總價控制在1000~1500萬元佔大宗，吸引購屋族往北高移動。

而橋頭經武路除了台積電效應，還有橋科議題助攻，戴金芳表示，經武路大樓密集，鄰近楠梓產業園區，有不少屋齡10年內的2~3房大樓，總價落在1000萬元初頭，也符合政府推出新青安的總價帶，吸引購屋族湧入，帶動成交量大增，從原本的房市蛋白區，買氣噴發成為大黑馬。

▲熱門購屋路段均價最高的博愛二路，均價為36.1萬元。（圖／記者張雅雲攝）

而同樣位於左營區的啟文路剛好恰逢「青曦流域」大量交屋，大中二路則是有「高鐵棧」交屋，加上總價都控制在1500萬元內，符合目前買氣主流，因此衝高交易量。

熱門購屋路段均價最高的博愛二路，均價為36.1萬元，東昶璟房仲專案經理吳凱文分析，該路段為北高雄蛋黃區，沿線有不少大坪數豪宅，購屋門檻高，39件成交多集中在「博愛香榭」，比例高達53%，該大樓以2~3小坪數為主，降低入手門檻，成功擠進排行榜。



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