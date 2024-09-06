冷氣漏水「噴一下收4500元」他查行情價：騙很大！釣出師傅曝真相

▲維修費用4500元。（圖／翻攝自FB爆料公社）



記者施怡妏／綜合報導

隨著天氣變炎熱，不少人會找師傅來家中安裝、清洗冷氣，一名網友表示，冷氣排水管塞住滴水，於是請人來維修。然而，維修師傅僅用氮氣噴一下，花不到幾分鐘，竟然收了4500元的費用，讓他感覺被騙，上網查了一下行情價，居然只需要幾百塊，貼文釣出師傅留言，「那瓶鋼瓶扛上扛下超累」。

有網友在臉書爆料公社發文，朋友家冷氣出現漏水狀況，因此找來專業人士修理，然而，維修師傅只用氮氣噴了幾下就解決，整個過程花不到幾分鐘，卻收了高達4500元的費用，讓好友大吃一驚。事後，好友上網查詢相關價格，發現行情價只要幾百元，這讓他們感到相當不滿，覺得被騙了。

貼文曝光，眾人紛紛留言，「工具、技術、保證不會搞壞、車程、工作時間，以上分開來看 你就覺得便宜了」、「請師傅出門至少都要1000起跳」、「重點是人家有工具」、「嫌貴不自己修，人家是專業，專業有專業的價值」。

不過也有網友指出，「4500是誇張了，沒先說價格，廠商先不對一半」、「這種工其實網路找一下教學，自己來都做得到的」、「4500是有點貴，行情應該是2500元吧，不過現在師傅很忙，你要等很久才會來，你這朋友應該是叫今天打電話，明天就可以過來修的超級加急服務」

也釣出冷氣師傅透露，「這才是正常價」、「我鋼瓶借你給你賺，雖然4500偏高，但是我只要扛鋼瓶出門就是一工3000，補充CO2一次好像要800，倒霉一點打到沒了，還得扛去材料行換一支」、「扛那瓶上下車、上下樓都超不爽的」。