新北住宅租金最貴在林口！　在地房仲提2大主因

▲觀察新北行政區前1/4的租金價碼，最貴的竟在林口，每月2.5萬元 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察七都各行政區的住家租金，前1/4價位之中，最貴的是北市大安區，每月3.3萬元，代表該區有1/4租金在3.3萬元以上。有趣的是，新北租金最貴不在第一環，反倒是林口區，前1/4租金每月達2.5萬元。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

據內政部租屋市場統計資料，整層住家租金75分位數之中，全台租金最高的是大安區，每月達3.3萬元，等於有1/4租金在3.3萬元以上。

有趣的是，新北市最高價竟不在新北第一圈，反而是新市鎮開發為代表的林口，租金75分位是2.5萬元。至於其他縣市，桃園則是龜山月租2萬元、台中北屯月租2.2萬元、台南善化月租1.85萬元、高雄仁武月租1.9萬元、新竹竹北月租2.2萬元。

▲七都整層住家租金行情整理。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常租整層住家的以一般家庭居多，都會區常見租金水準都在2萬元以上，北市租金上揚後更是動輒3萬元，且統計是以租金補貼資料進行統計，實際上沒有申請租金補貼的租金可能會更高。

為何新北租金最高在林口？中信房屋捷運林口站加盟店長李文傑分析，首先林口區屋齡普遍新穎，因此租金均價也會較高，以大樓社區最常見的屋齡15年來說，2~3房月租落在2.5~3萬元間，此外林口區有不少大坪數、甚至別墅透天出租，也會拉高前1/4租金的均價。

李文傑表示：「林口租屋市場強勁，不少科技新貴不愛租在長庚，因為屋齡普遍較高，此外在外地上班的科技人也會租在林口，喜歡這邊的學區與生活環境。」

至於其他縣市，曾敬德說，龜山區有不少醫護體系的租客，租金水準表現較佳，台中北屯則有新興重劃區，區域內的房價水準高，且早些年規劃的坪數空間也較大，整體租金水準也好。

曾敬德接著表示，台南善化地點靠近南科，有收入較高的工程師承租加持，高雄仁武則受惠有產業園區與南部高科技S廊帶帶動，人口數量增加帶動租賃需求。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」