當代集賢「8%超低自備」2～3房　Y22站約350米、千坪大基地抗震雙捷運

▲「當代集賢」受惠北士科園區、銀河灣計畫帶動房市增值熱潮。

圖、文／名緯廣告提供

雙北城市核心，重陽橋一橋串聯雙北兩大計畫。一邊是北市科技走廊最後一塊拼圖「北士科園區」，一邊是三蘆地區最大的城市計畫「銀河灣計畫」。兩大計畫將帶動房市的增值熱潮，而其受益核心就在三蘆集賢大道。「當代集賢」正位於集賢大道最精華的地段，千坪大基地的超大能量，坐收雙北兩大計畫的增值紅利，即將公開。

蘆洲最大城市計畫「銀河灣計畫」，主體範圍超過133公頃，是大安森林公園的5.32倍。區內將規劃產業專區、醫療用地、休閒旅館、購物中心等，計畫中也將打造全國首座複合型的智能批發市場，鄰近還有「銀新未來城」計畫，將全面翻轉蘆洲新未來，「當代集賢」咫尺相鄰，坐收新一波房市起漲潮。

除此之外，「當代集賢」得天之驕，雄踞集賢大道，千坪大基地，蓋一塊少一塊的絕對稀有。左擁右抱徐匯廣場商圈、五華商圈，距捷運Y22站僅約350米，是未來捷運北環線與五泰輕軌線的交會站，只要兩站，直驅北市士林生活圈。地段價值無可比擬，增值願景直送到府。

「當代集賢」訂簽開只需8%，超低自備，2～3房，歐洲精品飯店風，AlfaSafe柱中柱耐震工法，即將公開，早鳥優惠中。

｢當代集賢｣

接待中心：集賢路158號

貴賓專線：02-8283-1888

