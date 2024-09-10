【廣編】耕薪都市更新•耕建築再次讓世界看見台灣

▲3D合成示意圖。

圖、文／耕元地產行銷提供

秉持為建築種下「安全、健康、永續」的種子，「耕薪都市更新」•「耕建築」累積逾18年的都更經歷，不斷突破創新，近日位於天母 ; 由建築美學大師李天鐸親自操刀，以打造「會呼吸的建築」為概念的建案「耕心冉冉」更榮獲美國2024MUSE Design Awards最高榮譽白金獎，讓全球再次驚豔台灣建築美學的軟實力！

美國MUSE Design Awards匯聚全球跨領域設計作品， 2024年全球角逐案件激烈，台灣代表作品「耕心冉冉」勇奪首獎榮耀，再次見證「耕薪都市更新」•「耕建築」的建築美學實力！

李天鐸大師以自然為建築演繹居住新美學，盛名享譽國際，此次以「垂直森境」的建築設計概念，讓「耕心冉冉」基地的原生自然，以不同樣貌與型式，融合成為社區的一部分，並藉由十字型的平面設計，讓每戶住宅單位可以達到四面採光、與空氣對流的優勢。

誠如黃張維董事長所說，「耕薪都市更新」•「耕建築」作為城市的建築農夫，每一棟建築的誕生，肩負居住品質，更代表了城市的素養水平！

「獲獎是一種肯定，更成堅持邁向更好的建築實踐」，未來中山北路商辦案、連雲街「耕玉」案、金華街案，以及明年下半年的龍江路案，會有國際驚豔之作！