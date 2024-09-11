吳淡如宜蘭小熊書房決定賣了！餐盤全部「免費送」...條件曝光

▲宜蘭梅花湖畔小熊書房7月底已正式歇業，吳淡如PO文要贈送餐盤。（翻攝自吳淡如臉書）

圖文／鏡週刊

吳淡如2010年買下宜蘭梅花湖畔小熊書房經營餐廳，近期擔任店長的弟媳因健康因素必須退休，餐廳已於7月底正式歇業。吳淡如昨（10日）在臉書PO贈送文，要把小熊書房使用的大量餐盤贈出，她也透露小熊書房已經決定要賣掉，若有意願購買者請直接找房仲談。

吳淡如表示，小熊書房雖然有滿滿的回憶，但是天下無不散的宴席，因為實在沒有人力做下去了，所以在7月底已經結束營業。她PO出要贈送餐盤照片，條件是必須自行搬運，而且要「全部搬走」，所以住在宜蘭的朋友最為適合。

▲▼吳淡如在臉書PO贈送文，要送出小熊書房的餐盤餐具。（翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如還提到，梅花湖旁邊景色最好的小熊書房餐廳也決定要賣掉了，若有意願要買，她強調不用託人來找她，因為找她真的不會比較便宜，有任何意見請直接找仲介談就是了。

吳淡如說，「我一向相信專業的人比我會處理事情。我從來不自己賣房子，因為對我來說，那是違反機會成本的不智行為。」



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