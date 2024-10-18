海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居潮

▲海線四小龍動能齊發​，讓台中港特定區煥發美麗與活力。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

後疫情時代國際交流再度活躍，讓台中市得以憑藉其獨特優越的地理位置，在2023年的「投資台灣三大方案」中成為申請總件數全國第一，總投資金額高達3,433億元，並創造了約25,000個新的就業機會，多元的商業發展成就吸引了來自中部各縣市，以及其他五都的人口遷移至此。​其中台中包括沙鹿、龍井、梧棲及清水共四區的海線地區，因擁有海空雙港的戰略位置，加上有風電綠能、​​先進科技產業和完善的交通民生設施，使得此地區人口數量近年來逐步攀升。​

台中市政府民政局吳世瑋局長表示，目前大台中人口逆勢上揚，從其他各縣移入約4.6萬人，交通部分未來捷運藍線將從梧棲直達市區；捷運橘線則是連接台中國際機場進到台中市區。針對產業面部分，吳世瑋局長表示台中海線發展離岸風電，需要大批工作人力，加上民間投資如台中港三井OUTLET；工業、交通、觀光三大項加速發展下，都能夠加強吸引台中市區人口移向海線，帶動人口和就業成長，使海線發展更繁榮。

台中港這十年來，產業、交通、國際商貿及重大建設發展有成，即將進入下一個輝煌階段。​現正主力發展清水觀光遊憩產業，繼引進日商三井集團、興建大型海港購物商場「MITSUI OUTLET PARK」後，吸引了上千萬旅客造訪；台中港再乘勝追擊，將三井商場西北側的碼頭規劃為遊艇專區，成功招資亞果遊艇集團投入台中港國際遊艇碼頭的建設，​​成為亞果集團繼高雄愛河灣遊艇碼頭、台南安平碼頭、澎湖遊艇碼頭之後全台第四座遊艇碼頭。​

三井不動產集團之所以選定台中港設置OUTLET PARK，成為台灣首座海港型OUTLET原因，三井不動產集團商業事業經營部長坂間康太表示，是看中台中港極為豐富的旅遊資源，包括台中港周邊有著十分風光明媚的濕地、漁港與文化設施；而台中港三井OUTLET目前已有許多來自香港、新加坡、及馬來西亞等旅客來館，「營業額自從開業以來，一切都有條不紊地的成長」。因此三井接下來將會持續改善設施讓中港三井OUTLET變得更加完美。

亞果遊艇也將結合中港三井OUTLET及台中港務分公司的發展，共創海線經濟，要吸引更多國內外旅客造訪​​。​亞果遊艇集團董事長侯佑霖的願景是在全台各地打造遊艇碼頭，而台中港居中的地理位置，方便作為遊艇北上南下的停靠及補給站，另外從台中港開船至澎湖也只需4、5個小時，整體旅遊觀光動能十足。因此亞果預計將台中作為全台灣遊艇的展銷中心，建造台灣首個遊艇的保稅艙，「水域會蓋一百多個泊位，陸地上除了岸置以外，還會有亞果遊艇的會所、酒店式公寓、旅館，也會規劃遊艇大街，完整遊艇產業生態系。」屆時有望吸引很多國內和國際觀光客來此旅遊。

不只具有三井、亞果的觀光遊憩資源，美式量販店好市多COSTCO也即將落腳海線，相較於其他五都城巿而言，台中港由觀光休閒及度假氛圍營造而成的愜意港灣生活更令人期待。​像是定居此區的外國夫妻，太太喜歡這裡跟美國很相似的廣闊舒適道路，先生也相當認同，與美國相像的部分還有在台中港市政特區周遭有很多極具特色的公園們，兩人還會帶孩子到住家附近的海灘走走，享受平靜溫馨的親子時光。

隨著人口、產業與政策紅利不斷堆疊，同時擁有「陸海空」優勢的台中港特定區，在大台中地區高速發展中，海線的能見度不斷提升。​​從台中港中二路港埠服務廊帶、梧棲觀光漁港、高美濕地、海洋生態博物館，再到永續綠能博物館和梧棲老街，以及震大金鬱金香酒店和海線新市鎮，​​台中港帶動了海線經濟蓬勃發展。

台中港特定區複合式臨水遊憩空間更成為當地觀光熱點，諸多豐富的國際觀光遊憩動能，串聯起全台最壯觀的港灣天際線，展現出台中港的美麗與活力。