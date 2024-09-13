夕陽產業疊加漲租壓力　高雄連鎖漫畫店無預警熄燈

▲「錦城漫畫影音租售館」鳳山店經營出租漫畫、小說、雜誌，開幕至今已10多年。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄漫畫店「錦城漫畫影音租售館」位於鳳山五甲，經營出租漫畫、小說、雜誌，開幕至今已10多年，該店日前貼出公告，自曝因租約到期、租金調漲壓力，決定15日結束營業。信義房屋專家表示，五甲二路商家林立，沿線有不少傳統老店。

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▲鳳山店日前突然無預警在店內貼出公告決定熄燈，正全面大出清。（圖／記者張雅雲攝）

知名連鎖漫畫店「錦城漫畫影音租售館」目前在高雄共2家分店，鳳山店日前突然無預警在店內貼出公告，店家自曝，自己的夢想是開一家漫畫店，讓同好能聚集在一起。

但隨著資訊大爆炸、智慧型手機流行、疫情時代來臨等種種，讓經營上也越來越困難，決定熄燈的最後一根稻草，是租約到期，房租即將漲價，萬分不捨，很榮幸這家店能夠在地陪伴大家10餘年。而該店決定本月15日結束營業，高雄僅剩富國店1家，不少在地人直呼不捨，竟然要變成時代的眼淚了。

鳳山店位於鳳山五甲二路，據了解，該店地坪約35坪，地上物未保存登記，租賃、價格均無實登紀錄，在地仲介預估，月租金約為5萬元左右，熄燈主因還是因為閱讀與消費習慣改變，租書族群逐年減少，又不敵電子書競爭，讓漫畫店成為夕陽產業才會收攤。

▲「錦城漫畫影音租售館」公告表示，因租約到期，房租即將漲價，決定結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋五甲店主任蔡青穎表示，五甲為早期發展商圈，因居住人口多，店家有足夠消費力支撐，沿線商家林立，店面群聚效益強， 吸引不少業者進駐，也有不少傳統老店。

五甲二路以透天店面為主，屋齡多為40~50年，地坪約25坪，1樓租金約4萬元上下，以餐飲業為主，餐廳、小吃店、飲料店林立，商業機能十分發達， 吸引不少餐飲業進駐。

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