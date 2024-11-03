家人幫買房！女友邀同住「月收1萬3租金」喊賺到　他卻不舒服

▲女友家人幫買1500萬的房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果住在伴侶的房子裡，付多少租金比較合理呢？近日有網友發文表示，女友家人買了房子給女友，不過貸款則要自己扛。由於他的租約將在年底到期，因此女友就邀他同住，並且要收租金，而他聽聞後就不太舒服，覺得是在幫攤房貸。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「住女友房要付多少租金合理」為標題發文，提到女友爸媽先前幫女友買了一間1500萬元左右的房子，雖然出了500萬元，但貸款需要女友自己付。

原PO表示，由於他的租約年底就會到期，因此女友就邀他同住，且要收租金。女友認為，反正租屋也是讓房東賺，不如和她一起住，一個月1萬3000元，空間還比原本的租屋處還大，根本賺到。

不過原PO反倒不太舒服，覺得好像是在幫女友攤房貸。由於他目前有150萬元的存款，因此想著乾脆向爸媽借100萬元，湊到250萬元再來要求共同登記，不然感覺錢好像「放水流」，只是女友得知後，卻說自己爸媽不會同意。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果本來房租就1萬3，房間還變大，如果離工作地點也沒變遠，那真的是賺到」、「250萬換共同登記？你是真會想」、「如果沒有訂婚或結婚的打算，你怎麼會認為出250萬就能共同登記」。也有網友表示，「倒不如你自己買一間，何必這樣看人臉色」、「都可以湊到250萬了，自己買一間啊」、「自己租，不然吵架的時候你還會被趕出去」。