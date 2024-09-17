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全台最夯10大路段曝光 　「1字頭黑馬」年成交249戶奪季軍

▲▼ 中和景安站 。（圖／記者羅志華攝）

▲全台交易最熱10路段曝光，中和景平路1年成交266件居冠。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台交易最熱10路段曝光，中和景平路1年成交266件居冠。值得關注的是，前10名中，非六都路段只有基隆新豐街上榜，一舉拿下第三名，該路段1年成交249件，每坪均價僅19.1萬元。

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永慶房產集團統計近1年全台交易最熱的前10名路段，其中新北中和區的景平路以266件交易奪得榜首，緊追在後的是台中北屯區的文心路四段，成交達255件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，景平路一直是熱門交易路段常客，作為中和區的重要幹道之一，匯聚了多個交通要道，同時也有4座捷運站坐落在此，便利的交通促動了當地商圈活絡及居住需求增加，購屋表現十分強勁。

價格方面，景平路近1年的平均單價達55.4萬元，相對其他環狀線行經的板橋、新店來說，景平路5字頭房價相對實惠，吸引許多通勤族青睞。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲近1年全台熱門交易路段的價量整理。（表／記者項瀚製）

至於文心路四段，陳金萍表示，北屯是台中市人口最多的行政區，剛需十分強勁，而文心路四段設有中捷2座站點，學區則涵蓋國中小，加上眾多知名商家相繼進駐，具備完整生活機能，也顯示該區商機蓬勃，區域發展極具潛能。

值得一提的是，基隆市中正區的新豐街，1年成交249件，不僅排行第三名，也是前10名中唯一非六都上榜的路段，展現黑馬之姿。

陳金萍表示，新豐街平均單價則僅19.1萬元，和北市價差近4倍，居住人口不少，自成一派商圈，店面數量頗多，交通方面路段設有公車線路，而沿著路段往西走可前往台62線，往東則有海科館火車站，十分便利。

中信房屋基隆仁愛加盟店東林文傑表示，新豐街上有許多大型千戶中古社區，使得整體交易量大，該區過去價格較低是因為交通不便，通往台北得先經過市區，但在62快速道路開通後，房價也隨之上揚，目前中古大樓每坪成交16~18萬元，質感更佳的社區可達2字頭，新建案單價則已來到25萬元上下。

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關鍵字：永慶熱門路段景平路文心路新豐街基隆1字頭中信房屋

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