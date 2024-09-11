台中首購族救星！　內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

▲台中購屋族不要過度執著門牌、追求「屯」字，專家推薦台中2大高CP值區塊（圖為潭子／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

台中購屋族不要過度執著門牌、追求「屯」字。最新一集《地產詹哥老實說》邀請房產部落客漢哥，他指出台中有2大區塊CP值高，分別是靠北屯的潭子、大雅以及靠海線的龍井、梧棲、清水區，並分析這些區塊的優缺點。

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漢哥表示，不少台中人買房會執著門牌，一定要買到三大屯區，但隨房價漲高，且台中外來人口逐年顯著增加，靠北屯的潭子、大雅以及靠海線的龍井、梧棲、清水區也是熱門的選擇，由於房價相對親民，頗受首購族青睞。

舉例來說，北屯機捷新案已來到5~6字頭，而緊鄰的潭子區只需4字頭，甚至有些個案單價37~39萬元即可入手。從總價來看，北屯機捷3房車2000萬元起跳，但在潭子只需1600~1700萬元，是有感的差距。

漢哥接著表示，潭子的頭家厝就位於機捷、14期重劃區中間，區內有熱門的國小，又有台74線交通方便，先前傳出「配貨」的新建案就在這區；而大雅區與潭子一樣具有捷運建設利多，也有國道1號交流道，距離中科僅10分鐘車程，還緊鄰機場，房市也相當熱門。





▲漢哥說，先前傳出「配貨」的新建案就在潭子區。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

不過，漢哥提到，潭子、大雅區過去以工業區與農地為主，土地變更也不太容易，開發限制多，重劃地相對稀少，因此新屋供給量也相對稀缺。

至於海線的龍井、梧棲、清水區，漢哥表示，這些區塊具有捷運藍線利多，未來動工下去後，還有一段房價上漲空間，但要注意的是，這些區塊房價行情較亂，有些個案賣到5字頭，有些則在3字頭。

漢哥說明，因為部分區塊涵蓋範圍廣，以龍井來說，就有分靠近東海大學的上龍井，以及靠近海邊的下龍井，此外建商品牌也會顯著影響價格，建議想入手該區的首購族，要注意開價高於應有行情的個案。

▲台中靠海線的龍井、梧棲、清水區房價行情較亂。（圖／記者陳筱惠攝）