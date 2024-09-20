頂級飯店推手CCD現身台中　副總裁莊瑞安曝光下一案在七期





▲素以「東意西境」的設計理念享譽國際的CCD香港鄭中設計事務所高級副總裁與管理合夥人莊瑞安，曝光下一代表作將出現在台中七期。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

擁有超過30年國際酒店與室內設計經驗、曾為50多個國際酒店管理集團、100多個國際品牌、150多間豪華酒店提供室內設計及顧問的CCD香港鄭中設計事務所（Cheng Chung Design），其高級副總裁與管理合夥人莊瑞安作客台中演講時，自曝最新計畫落腳台中七期。

素以「東意西境」的設計理念享譽國際的CCD香港鄭中設計事務所（Cheng Chung Design），作客台中「大師講座」擔任主講人，CCD集團高級副總裁與管理合夥人莊瑞安在暢談與全球上百家知名酒店品牌的合作經驗時，意外揭露在台灣除了北市「琢白」住宅案外，中台灣首案就在七期新市政中心。

過去多以酒店為主要設計的莊瑞安接受採訪時表示：「其實酒店設計與住家設計的界線已經相對模糊，即便是商務飯店，未來也將朝向『微度假』的份圍感前行，而住家在硬體部分，也將參考酒店的設計，提升『人』在空間使用時的便利。」

▲台中位於臺灣中心，七期更是台中核心，在卓越的地段上，莊瑞安將帶來住宅標桿中的新標準。（圖／業者提供）



其實，莊瑞安其實是道地台中人，20歲前就赴美學習，2015年加入鄭中設計事務所，擁有近18年飯店室內設計經驗的他，榮獲過許多國際室內設計獎項，此次回到家鄉，會帶來什麼樣的作品，引起業界高度關注。

莊瑞安表示：「台中位於臺灣中心，七期更是台中核心，在卓越的地段上，對於高端住宅公共空間設計的體現，不僅僅是動線，而是利用人與空間之間的靈活程度。」

他透露：「高級住宅常見的宴客需求，此次在頂樓空間，將採用虛與實的手法，可在絕美視野之中，因應宴客人數多寡，決定使用空間的大小，『可開可合』的手法，不論是利用牆體、擺設、建材造成的視覺錯層，皆不同於過去豪宅設計侷限在坪數規劃。」

▲豐邑機構佈局七期所剩無幾的大型土地，都將進入全面開發期，重壓千億元都在60米「市政路」上，不難看出開發商對七期信心。（圖／業者提供）

在對標過世界酒店、頂尖豪宅，莊瑞安對於新項目只有一個目標「獨一無二」，要在台中七期創立新標竿並不容易，以七期來說高度都市化，每一個建物都是一道亮麗的風景，要如何脫穎而出？莊瑞安認為：「不論在北京、上海、深圳我們都已創造出標竿型指標，此案成為台中第一、七期第一、市政路第一，也期望能成為標桿中的新標準。」

據了解，此次新案為豐邑機構攜手莊瑞安將打造一個七期前所未見的新型態天際線地標建築，基地位置位於市政路、河南路口超級豪宅案，單案近400億元，也號稱有史以來最高貴規格。據悉，豐邑機構佈局七期珍貴的大型土地，都將進入全面開發期，除了上述新案，也將惠國段180地號興建總銷破百億元的商辦案，另外市政路、惠中路還有總銷550億元的豐邑百貨「豐生活」，整體重壓千億元都在60米「市政路」上，不難看出開發商對七期信心。

除此之外，豐邑大七期佈局搶先開發的還有南屯區七期南側惠禮段、大墩四街，成為豐邑首度於台中七期推出純住宅案，且基地緊鄰萬坪文心森林公園、距離捷運綠線南屯站輕鬆步行即可抵達，新案「豐邑匯禮」不僅同享七期與五期重劃區機能，南屯捷運站銜接台中高鐵串聯全台軌道經濟，地上20層超高大樓、全案規劃3、4房、46~51坪產品，吸引換屋族注目。