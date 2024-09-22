鳳山屋齡45年兇殺宅求售　網一看開價嘆：都是悲劇

▲該凶宅位於高雄五甲商圈，開價398萬元求售。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

鳳山2015年曾傳出一起駭人聽聞的兇殺案，一名男子中風出院回家後，拿刀殺死妻子，接著從頂樓一躍而下，2人送醫後皆宣告不治，近期該凶宅開價398萬元求售，位於五甲商圈，建坪26坪，換算單價15萬元，有網友自曝：「看照片看到頭暈。」

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售，該案為公寓3樓，位於鳳山五甲商圈，屋齡45年，建坪26.45，開價398萬元，換算單價15萬元。

根據2015年《ETtoday新聞雲》報導，該戶一名56歲鄭姓男子因中風住院，當天出院跟太太回家後，僅隔2個多小時，持刀殺死妻子，再跑到兒子房間告知他母親傷勢嚴重，接著該名男子從3樓住處到4樓頂樓跳樓自盡，2人送醫後宣告不治。

PO文釣出一票網友紛紛留言，有網友自曝「看照片看到頭暈，房子在轉。」、「價格很兇」、「感覺都是悲劇，為兒子而殺妻自殺。」

▲鳳山是高雄人口最多行政區，五甲商圈在地消費力高。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峰表示，鳳山是高雄人口最多行政區，五甲商圈在地消費力高，距離南高的亞洲新灣區也不遠，附近也有交流道，生活機能便利，吸引不少剛性需求的購屋族群來此購屋。

鄭啟峰表示，該區為早期發展生活圈，透天、公寓屋齡較高，多為40年以上，2樓以上公寓成交價約為18~21萬元。透天地坪約20坪，總價700~1200萬元。

在地房仲提及，該物件沒有車位，雖然總價低，但與市價相比，沒有明顯格優勢，以此類「大凶」物件而言，民眾會比較介意，至少要到7~8折之後，才較會吸引不忌諱的民眾或包租公青睞。

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