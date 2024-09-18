買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產





▲法拍小哥陳俊廷將自住、投資需求放在光譜兩側，區分4大買房決策。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

買房該怎麼買？最新一集《地產詹哥老實說》邀請法拍小哥陳俊廷，他將自住、投資需求放在光譜兩側，區分4大買房決策，此外也提出5大出場機制，讓民眾購屋時有個思考依據，做出更理性的判斷。

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陳俊廷表示，很多民眾買房之所以會猶豫，就是沒把自己的需求搞清楚，一下要投資、一下要自住。他把自住、投資的元素帶入，將購屋族區分為4種人，分別是純自住、純投資、自住為主投資為輔、投資為主自住為輔（7：3比例）。

陳俊廷說，這4種人在買房決策上會有不同，首先純自住就是付得起、又喜歡的話，買下去就對了，純投資的話就是什麼物件都買，能賺錢就行，購入價格基本上一定要在銀行鑑價之下。

▲陳俊廷說，買房如果是純投資，購入價格基本上一定要在銀行鑑價之下。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

第三種是自住為主投資為輔的消費者，大多屬中長線投資，像是看好重劃區發展等等，而這段時間也一邊自住。陳俊廷建議，此類型消費者可以稍微追價，時間會替房屋拉抬增值幅度，但追價多少還是要評估個案條件。

陳俊廷認為：「以市價每坪30萬元的物件來說，在有題材的區域，因為長期看好，可以買到35萬元，倘若是沒有題材的區域，則約買31萬元可以接受。」

最後一種是投資為主自住為輔，陳俊廷表示，這種消費者通常都有階段性換屋需求，利用每次換屋的價差，越換越好，「如果標的物市價每坪30萬元，在有題材的地方也買30萬元就好，而若在沒題材的地方，則建議買28~29萬元。」

▲投資為主自住為輔的消費者，通常都有階段性換屋需求。（示意圖／記者項瀚攝）

最後，陳俊廷也歸納出5大出場機制，包括原屋況出售、裝潢後出售、裝潢後出租、抵押貸款、都更危老。其中他尤其推薦要善用抵押貸款，「房地產的好處就是可以一直把錢貸出來運用，同時房子還在你名下，能繼續吃未來漲幅。」