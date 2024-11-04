每天都要提神！他想投資「1家電」　大票上班族推：省很多

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

不像洗衣機、冷氣等，有些家電會被放在欲望清單中，就怕買回家不如想像中好用、常用，既佔位又生灰塵。就有上班族表示，他一個月薪水是3萬，每天都要喝咖啡提神，之前常買超商咖啡，後來會自己買豆子去磨粉手沖，但發現這也是一筆不小的花費，就在考慮要不要買入門款家用咖啡機，引發討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「家用咖啡機值得投資一台在家用嗎？」文中表示，他是北部上班族，沒房沒車，月薪3萬，平常為了提神都會喝咖啡，以前會買超商咖啡或超商鐵罐，後來會自己買咖啡豆磨成粉，自己手沖，可久了發現這也是一筆花費。

就有幾個朋友透露家裡有咖啡機，建議他買台入門款，可以省下去超商或自己手沖的時間，不禁好奇，「這樣分析下來，除了時間會省下很多之外，這樣會比超商咖啡還便宜嗎？然後風味會不會比超商還差啊？」畢竟超商咖啡機似乎都要價上萬，不知道家用咖啡機到底值不值得投資。

看到貼文後，不少人點頭大推，「贊成，外面都用紙杯，不知道有什麼塗層，自己泡最好」、「不用一萬五我覺得就很好用了，豆子挑一下，我覺得比超商咖啡好喝」、「自己用長期比較省，就看你會不會喝膩跟懶得泡」、「我也都喝自己泡的，真的省很多」、「我最近有買一台，用過就回不去了，超方便。」

不過也有網友提到清潔等其他問題，「要常常清」、「想到還要搞水搞冰就超麻煩」、「買咖啡機，喝完又不能擺爛不清」、「我買了一台義式，可以打奶泡，不到兩個月就蓋白布，回去超商，只有偶爾收獲得獎咖啡才會拿出來…清潔太麻煩…沒用還是要清。」