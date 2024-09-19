台北「最猛鬼樓」成跳樓熱點　宮廟大哥驚曝：有一頭牛精怪

▲錦新大樓去年發生多起跳樓自殺事件。大樓管委會主委周朝陽於大樓外牆掛上廣告看板，期盼尋死者看到後能轉念。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市中山區的錦新大樓，其前身時代大飯店經歷2次大火，1984年死亡19人、1996年死亡2人，加上2010年發生情侶雙屍命案，新聞推波助瀾下，被冠上「台北市第一凶宅」的稱號。此後每逢鬼月，該大樓的靈異故事以訛傳訛、穿鑿附會，透過網路不斷傳播，讓這棟大樓又被稱為「最猛鬼樓」。近年，更有諸多尋死的人前往錦新大樓跳樓，光2023年就多達6件，1件未遂，自殺者皆為外來者，非大樓住戶。

錦新大樓有人住嗎？為何成為自殺熱點？這裡有沒有鬼？我們採訪多位大樓住戶，試圖一探究竟。

▲錦新大樓頂樓小廟原本供奉土地公與觀世音，據說神明尊數以三為宜，故再迎關聖帝君做主神。

正午時分，陽氣旺盛，錦新大樓頂樓的小廟正在做法事，乩童起乩，幾個宮廟人士拿法器誦經唸咒，將頂樓各個角落巡視一遍，刻有經咒的奇怪相框、樓梯間不知道拜什麼的小香爐，皆視為招引不祥事物，通通收走，小廟今日迎關聖帝君為主神，土地公與觀音菩薩在側，要護佑錦新大樓安寧。

▲正午時分，尊王府的乩童進行迎神儀式。

錦新大樓真有鬼嗎？我們跟宮廟人士抬槓。一位大哥興致來了，講起鬼故事。去年10月、11月，連續6件外地人跑到錦新大樓跳樓自殺，新聞一出，地方上十多間宮廟震驚，覺得沒面子，因此聯合進行法事要安定人心，請鍾馗來此遶境。大哥話越講，鬼故事越編越玄：「有一頭牛精怪啦，作威作福，以為自己很大尾，結果被我們劈破腦袋流出綠汁。」又講起自殺者皆是被妖蠱惑，讓我們聽得一愣一愣。

惡火奪人命 鬼故事流傳

網路上查錦新大樓，幾個稱號：「台北市第一凶宅」「最猛鬼樓」映入眼簾，YouTube還有多支靈異影片是到大樓內探訪。鬼故事好編，是錦新大樓的特點，電影《鬼天廈》即取材自此。鬼故事的源頭，必須從1984年的大火說起。

▲1984年，錦新大樓的前身時代大飯店發生火災，死亡19人。

錦新大樓位於台北市中山區錦州街、新生北路二段交叉口，與酒店林立的林森北路相隔不遠。前身為時代大飯店，2樓目前營業的迷你倉庫曾為飯店大廳、餐廳，有一條橋廊連通新生北路，做為迎賓入口，讓大樓顯得更為特殊。1984年因電線走火，加上玻璃帷幕設計無法排放濃煙，造成19人死亡、49人輕重傷，其中死亡的3人，是受不了高溫濃煙跳樓而死，該大火當年震驚台灣。爬梳當時報導，造成重大傷亡的主因，在於飯店以分層方式經營情色行業，為了不讓客人擅闖，各樓層不連通，連戶外逃生梯門口都鎖死，屬於人禍。

▲1996年，錦新大樓的六樓疑遭人縱火，死亡2人。

到1996年，因6樓遭縱火，造成2人死亡，61人受傷。接著2010年，11樓某戶瀰漫臭味，鄰居受不了報警，警消破門後，發現一男子太陽穴中彈，與同居女友相擁在床上，已死亡多日，所謂的臭味是屍臭，被稱為「雙屍命案」。非自然死亡的新聞一多，錦新大樓也就有了許多鬼故事，並且訛傳訛，不相干的事件也拿來穿鑿附會。例如1986年女子跳樓壓死賣燒肉粽的小販，因流傳甚廣，稱為「燒肉粽自殺事件」，常被誤指發生在錦新大樓。其實，是發生在距離200公尺外的林森觀光大樓。

錦新大樓去年發生的最後一件自殺（未遂）事件是17歲憂鬱症少年，因父母吵架、加上與女友分手，從新竹搭車到台北尋找自殺地點，一度前往中正區某大樓，因門禁上不了頂樓，轉往沒門禁的錦新大樓，被隔壁社會住宅工地的工人發現後報警攔下。

▲里長舒贛臺為消除自殺熱點，主動募款7萬多元為錦新大樓裝設門禁，他表示有3萬5千元為台北市議會副議長葉林傳捐贈。

「底下的氣墊都鋪好了，幸好有攔下來。」里長舒贛臺感嘆，告訴我們其實跳樓自殺者，遠比新聞報導的還多。他是基督徒，不信有鬼，但跳樓事件一多，也讓他不免「感覺心裡毛毛的」。為避免再有人跳樓，他募款七萬多元為錦新大樓裝設門禁。台北市政府也在今年7月架設防墜網。中山二派出所所長陳易典表示，新聞報導的推波助瀾，是造成尋死者刻意前往錦新大樓的原因。陳易典提到，一位跳樓死亡的男子，調查其手機確認身分時，「他的手機搜尋Google：哪裡可以自殺？顯示的搜尋結果是錦新大樓。」

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