ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台北「最猛鬼樓」成跳樓熱點　宮廟大哥驚曝：有一頭牛精怪

錦新大樓去年發生多起跳樓自殺事件。大樓管委會主委周朝陽於大樓外牆掛上廣告看板，期盼尋死者看到後能轉念。

▲錦新大樓去年發生多起跳樓自殺事件。大樓管委會主委周朝陽於大樓外牆掛上廣告看板，期盼尋死者看到後能轉念。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市中山區的錦新大樓，其前身時代大飯店經歷2次大火，1984年死亡19人、1996年死亡2人，加上2010年發生情侶雙屍命案，新聞推波助瀾下，被冠上「台北市第一凶宅」的稱號。此後每逢鬼月，該大樓的靈異故事以訛傳訛、穿鑿附會，透過網路不斷傳播，讓這棟大樓又被稱為「最猛鬼樓」。近年，更有諸多尋死的人前往錦新大樓跳樓，光2023年就多達6件，1件未遂，自殺者皆為外來者，非大樓住戶。

錦新大樓有人住嗎？為何成為自殺熱點？這裡有沒有鬼？我們採訪多位大樓住戶，試圖一探究竟。

錦新大樓頂樓小廟原本供奉土地公與觀世音，據說神明尊數以三為宜，故再迎關聖帝君做主神。

▲錦新大樓頂樓小廟原本供奉土地公與觀世音，據說神明尊數以三為宜，故再迎關聖帝君做主神。

正午時分，陽氣旺盛，錦新大樓頂樓的小廟正在做法事，乩童起乩，幾個宮廟人士拿法器誦經唸咒，將頂樓各個角落巡視一遍，刻有經咒的奇怪相框、樓梯間不知道拜什麼的小香爐，皆視為招引不祥事物，通通收走，小廟今日迎關聖帝君為主神，土地公與觀音菩薩在側，要護佑錦新大樓安寧。

正午時分，尊王府的乩童進行迎神儀式。

▲正午時分，尊王府的乩童進行迎神儀式。

錦新大樓真有鬼嗎？我們跟宮廟人士抬槓。一位大哥興致來了，講起鬼故事。去年10月、11月，連續6件外地人跑到錦新大樓跳樓自殺，新聞一出，地方上十多間宮廟震驚，覺得沒面子，因此聯合進行法事要安定人心，請鍾馗來此遶境。大哥話越講，鬼故事越編越玄：「有一頭牛精怪啦，作威作福，以為自己很大尾，結果被我們劈破腦袋流出綠汁。」又講起自殺者皆是被妖蠱惑，讓我們聽得一愣一愣。

惡火奪人命　鬼故事流傳

網路上查錦新大樓，幾個稱號：「台北市第一凶宅」「最猛鬼樓」映入眼簾，YouTube還有多支靈異影片是到大樓內探訪。鬼故事好編，是錦新大樓的特點，電影《鬼天廈》即取材自此。鬼故事的源頭，必須從1984年的大火說起。

1984年，錦新大樓的前身時代大飯店發生火災，死亡19人。(翻攝國家圖書館全國報紙影像系統)

▲1984年，錦新大樓的前身時代大飯店發生火災，死亡19人。

錦新大樓位於台北市中山區錦州街、新生北路二段交叉口，與酒店林立的林森北路相隔不遠。前身為時代大飯店，2樓目前營業的迷你倉庫曾為飯店大廳、餐廳，有一條橋廊連通新生北路，做為迎賓入口，讓大樓顯得更為特殊。1984年因電線走火，加上玻璃帷幕設計無法排放濃煙，造成19人死亡、49人輕重傷，其中死亡的3人，是受不了高溫濃煙跳樓而死，該大火當年震驚台灣。爬梳當時報導，造成重大傷亡的主因，在於飯店以分層方式經營情色行業，為了不讓客人擅闖，各樓層不連通，連戶外逃生梯門口都鎖死，屬於人禍。

1996年，錦新大樓的六樓疑遭人縱火，死亡2人。(翻攝國家圖書館全國報紙影像系統)

▲1996年，錦新大樓的六樓疑遭人縱火，死亡2人。

到1996年，因6樓遭縱火，造成2人死亡，61人受傷。接著2010年，11樓某戶瀰漫臭味，鄰居受不了報警，警消破門後，發現一男子太陽穴中彈，與同居女友相擁在床上，已死亡多日，所謂的臭味是屍臭，被稱為「雙屍命案」。非自然死亡的新聞一多，錦新大樓也就有了許多鬼故事，並且訛傳訛，不相干的事件也拿來穿鑿附會。例如1986年女子跳樓壓死賣燒肉粽的小販，因流傳甚廣，稱為「燒肉粽自殺事件」，常被誤指發生在錦新大樓。其實，是發生在距離200公尺外的林森觀光大樓。

錦新大樓去年發生的最後一件自殺（未遂）事件是17歲憂鬱症少年，因父母吵架、加上與女友分手，從新竹搭車到台北尋找自殺地點，一度前往中正區某大樓，因門禁上不了頂樓，轉往沒門禁的錦新大樓，被隔壁社會住宅工地的工人發現後報警攔下。

里長舒贛臺為消除自殺熱點，主動募款7萬多元為錦新大樓裝設門禁，他表示有3萬5千元為台北市議會副議長葉林傳捐贈。

▲里長舒贛臺為消除自殺熱點，主動募款7萬多元為錦新大樓裝設門禁，他表示有3萬5千元為台北市議會副議長葉林傳捐贈。

「底下的氣墊都鋪好了，幸好有攔下來。」里長舒贛臺感嘆，告訴我們其實跳樓自殺者，遠比新聞報導的還多。他是基督徒，不信有鬼，但跳樓事件一多，也讓他不免「感覺心裡毛毛的」。為避免再有人跳樓，他募款七萬多元為錦新大樓裝設門禁。台北市政府也在今年7月架設防墜網。中山二派出所所長陳易典表示，新聞報導的推波助瀾，是造成尋死者刻意前往錦新大樓的原因。陳易典提到，一位跳樓死亡的男子，調查其手機確認身分時，「他的手機搜尋Google：哪裡可以自殺？顯示的搜尋結果是錦新大樓。」

★鏡週刊關心您，再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【鏡相人間】鬼是人搞出來的　台北市錦新大樓探查
【鬼是人搞出來的2】錦新大樓外牆廣告「我要活下去」　原來是他掛上的
【鬼是人搞出來的3】外界看錦新大樓鬼影幢幢　其實裡頭活色生香

 

關鍵字：鏡週刊錦新大樓

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

東海4死氣爆屋898萬求售　房仲自曝：「晚上10點去無異樣」

台中市東海商圈新興路上一處民宅2020年凌晨發生氣爆，造成4死悲劇，當時陳姓屋主在住處開桶裝瓦斯引燃，造成自己與前妻、兒子及對面鄰居等4人逃生不及死亡，時隔4年，該屋裝修後開價898萬元求售。

1小時前

錦新大樓直擊！　沒有猛鬼有樓鳳

錦新大樓的鬼故事太多了。曾有外送員在臉書靈異公社發文表示電梯不受控，逕自降到地下一樓，門打開只見一堵白牆。我們實際探查，因B1屬私人資產，並未開放通行，經樓梯下樓會看到禁止進入的公告，而電梯B1按鈕按下並無反應。

1小時前

台北「最猛鬼樓」成跳樓熱點　宮廟大哥驚曝：有一頭牛精怪

台北市中山區的錦新大樓，其前身時代大飯店經歷2次大火，1984年死亡19人、1996年死亡2人，加上2010年發生情侶雙屍命案，新聞推波助瀾下，被冠上「台北市第一凶宅」的稱號。此後每逢鬼月，該大樓的靈異故事以訛傳訛、穿鑿附會，透過網路不斷傳播，讓這棟大樓又被稱為「最猛鬼樓」。近年，更有諸多尋死的人前往錦新大樓跳樓，光2023年就多達6件，1件未遂，自殺者皆為外來者，非大樓住戶。

3小時前

高雄包租公！3絕招買保值好屋　存5房月收18萬

國立中山大學國際金融研究學院助理教授佘博文對投資股市興趣缺缺，倒是對房地產充滿熱情。9年前他開始在高雄置產，如今手握5間房產，市值漲至近7千萬元，與入手成本相較，翻了近1倍，月收租金則達18萬元，佘博文透露買進保值好房的3大絕招。

11小時前

讓你住到月底！房東主動解約「環境不適合你」　竟扣1個月押金

新竹市一名方姓女子向簡姓女房東租下市區一棟位於14樓的房間，未料入住後因環境噪音嘈雜且雜亂，方女無法適應，多次向簡姓房東協調後，簡女主動通知「這裡環境不適合你」，雙方同意解約，未料在方女退屋、交還鑰匙後，簡女才告知要扣1個月押金，還威脅如果不同意「就扣2個月」，方女無法接受，因此提出告訴。新竹地院審理後，判決簡女應返還1個月押金、新台幣6100元。全案可上訴。

11小時前

700多萬飛了！大馬8屋主裝潢受騙　承包商收錢後失聯

馬來西亞8名屋主透過臉書尋找裝潢設計公司，沒想到居然落入陷阱，在支付工程費用、房子開始敲敲打打之後，承包商卻直接失聯，屋主只能被迫另尋承包商把裝修作業收尾，損失超過百萬令吉（約新台幣778.6萬元）。

12小時前

貸款集中度近「歷史高點」！行庫消化不動產授信案　減降要等明年

今年6月底全體國銀不動產貸款集中度比率升至37.4%，接近歷史高點，央行籲請業者自主改善信用資源過度集中不動產貸款情形。數間公股銀行目前正在消化大量已承諾、未撥款的房貸案件，預期到今年底前比率仍呈上升格局，可能要等到明年才會逐步下降。

13小時前

房價下跌！中國停繳房貸者爆增　銀行法院冷處理

中國經濟走下坡、房價持續下跌的情況下，購房者主動停付房貸的情況爆增。有報導指出，相較以往立刻走向房屋法拍償債，當前銀行逐步轉向「冷處理」，而法院也對許多強制執行申請遲遲不立案。

14小時前

高雄地王成「都市傳說」　大遠百2、3期建照延至2028年

大遠百前的三多四路連續11年蟬聯高雄地王寶座，每坪達191.7萬元，緊鄰大遠百的遠東集團亞企中心投資案，延宕20多年後，建照已於今年7月到期，高雄市工務局證實，遠東集團以缺工及疫情為由，再度申請建照展延通過，根據實登統計，周邊預售房價還有3字頭。

14小時前

議員批「先上車後補票」　鼎越開發：協議書生效後12日才拿照

「京華城」案再爆爭議，議員批柯市府「服務到位」，先給建照才簽協議書，先上車再補票。今日威京發聲明回應，強調協議書生效日期為2022年10月6日，之後18日北市府才核發建照，而議員質疑的協議書封面、最後一頁標示「2022年11月6日」北市府已說明是日期誤植。

15小時前

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台北「最猛鬼樓」成跳樓熱點　宮..

2千多萬房子竟變「別人家」！7..

裝修噪音再見！ 北市公告「管制..

楠梓老字號市場「只剩5攤」　地..

錦新大樓直擊！　沒有猛鬼有樓鳳

東海4死氣爆屋898萬求售　房..

存到300萬頭期「想買新北蛋殼..

台中機捷特區「產官學」準備好了..

房東主動解約「環境不適合你」　..

台積電擴廠進度在線　中科預售案..

ETtoday房產雲

最新新聞more

東海4死氣爆屋898萬求售　房..

錦新大樓直擊！　沒有猛鬼有樓鳳

台北「最猛鬼樓」成跳樓熱點　宮..

高雄包租公！3絕招買保值好屋　..

房東主動解約「環境不適合你」　..

700多萬飛了！大馬8屋主裝潢..

行庫消化不動產授信案　估放款集..

中國停繳房貸者爆增　銀行法院冷..

高雄地王成「都市傳說」　大遠百..

議員批「先上車後補票」　鼎越開..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366