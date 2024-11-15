買店面做啥生意不會倒？ 網力推「1連鎖店」：一租就是20年

▲網友提問，買下店面後，到底要開什麼類型的店才不會一下子就倒。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

不少人會靠投資股票或房地產增加被動收入，希望盡早實現財富自由，早早退休遊山玩水，過著無憂無慮的生活。1名網友好奇，有人說現在都是「搞透店」，就是1樓開店面做生意，2樓以上隔成套房出租，但「要做什麼生意不會倒？」話題引發討論，不少網友留言「便利商店或連鎖店」、「全聯，直接簽約10年」。

原PO在批踢踢home-sale板以「買店面要做甚麼服務不會倒？」為題發文，表示「有人說現在都是搞透店，1樓店面、2樓以上隔套，買店面要做什麼生意不會倒？首先刪去法，餐飲、賣物品是不可能的，餐飲不如搞中央廚房，只接外送平台，無內用空間，省下清潔，不用招呼客人，也不必擠市區，扛高成本店面。」

原PO認為，「開實體店面不如搞電商，郊區買間大倉庫辦公室，網路下單出貨賺更多。刪去法下來，搞服務比較有獲利空間，也省下進貨成本，最好是高單價、人流穩定的那種」。

貼文曝光後，不少鄉民留言「很多自助餐便當店、咖啡店、火鍋店都生存的好好的」、「便利商店，我家的店面租給全家10幾年了，租金也不差」、「銀行、全聯、麥當勞、星巴克，銀行最扯，開幾十年永遠不倒」、「八方雲集很穩呀，我們這邊的一租就是20年」、「全聯，直接簽約10年」、「我看藥局、診所都很穩定」、「高單價人流穩定的，大概就銀行了吧」、「早餐，會倒應該是請不到人的問題」。

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