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最狠信用管制！　建商：聽到換屋族正在哀號

▲▼看屋照,預售屋,賞屋,帶看,房市, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲央行以「美國次貸」、「日本經濟泡沫」當先例，再祭出第7波信用管制， 業界則普遍認為「買氣將大幅降溫」 ，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠、張雅雲／綜合報導

央行以「美國次貸」、「日本經濟泡沫」當先例，再祭出第7波信用管制，明顯用意是為了房市降溫，並祭出4大新信用管制措施，來抑制房市投機與囤房行為，業界則普遍認為「買氣將大幅降溫」。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

央行再進一步強化管理銀行信用資源，抑制房市投機與囤房行為，主要修正重點有4項。

1.「新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期」
2.「自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國」
3.「公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成」
4.「餘屋貸款最高成數由4成降為3成」

高雄市建築公會榮譽理事長郭敏能表示：「此舉預估對買氣會造成大幅衝擊，尤其南部豪宅限貸線為4000萬元，若不想總價超過4000萬元，貸款成數從4成降為3成。以蛋黃區單坪60萬元加2個車位換算，民眾只能買在55坪以下，對中大坪數產品是相當大衝擊。」

郭敏能補充：「首當其衝就是換屋族自備款不足，連帶建商未來規劃新案，多以中小坪數為主，對居住品質也是很大影響。」

而鄉林集團董事長賴正鎰認為：「央行執意走自己的路，這次真的是打太大力了，難道要把房地產業打趴在地？」這樣做會讓銀行金融業跟開發商建商無所適從，必定會產生很多合約糾紛。

賴正鎰說：「自然人第二戶購屋貸款最高成數，已經從六都的7成，變成七都僅剩6成，現在又要降為5成，且全國適用，他已經聽到換屋族正在哀號，開發商部分，像台中市今天標售13期土地，結果標脫率僅有23%，就是外界預期打房，所以都相當保守。」

豐邑機構總經理邱崇喆則表示：「此次加重信用管制，對於要出手第二戶、第三戶，預算又卡豪宅線邊緣的購屋族影響最大，心理因素上『6成降為5成』其實不影響，但會影響信心，加上所有政策傾向『無房首購族』，也因次未來開發商開發角度坪數再縮小、再壓低總價的策略。」

▲▼看屋照,預售屋,賞屋,帶看,房市, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲未來開發商預售屋將以「拉長工期」因應，供給量下修，價格維持，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

泰嘉開發董事長呂金發表示：「全台科技產業往南台灣移動，帶動南部受惠產業效應，熱錢湧入房市，南北台灣價差愈來愈小，央行此次擴及全國，自然人第2戶購屋貸款最高成數6成降為5成，對二線都市如嘉義等區域，也形成大幅降溫作用。」

不過，呂金發透露，避免銀行資金過度集中於不動產放款，對於主管機關的管制「樂見其成」，目前還需觀察對後續房地產的影響。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

關鍵字：信用管制房市降溫投機囤房買氣衝擊供需不平衡央行楊金龍

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