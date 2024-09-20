「反指標女神」7月才訂預售屋！怕違約哀號：只是想換房而已

▲反指標女神7月才買預售屋。（圖／翻攝吃土鋁繩-巴逆逆FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

央行19日召開理監事聯席會議，維持利率不變，但續升準1碼，並祭出第七波選擇性信用管制。先前才跑去看預售屋的「反指標女神」巴逆逆就發文，怒喊「沒有配套，沒有預告：今天講明天執行。真是好棒棒的政府（拍手）」，還在留言處哀嘆「我只是想換房而已，去你的政府！」引發眾人熱論。

時常在粉專分享購買標的的財經正妹「巴逆逆」，因結果大多下跌，是網友認證的「反指標女神」。她7月初才在粉專貼出看預售屋的照片，文中表示「就…應該不會崩吧？」

當時發文振奮一票網友，期盼「反指標女神」發威，「你要買哪？我過陣子去買」、「打壓房價靠妳了。」沒想到隔了2個月，央行以「美國次貸」、「日本經濟泡沫」當先例，再祭出第7波信用管制，明顯用意是為了房市降溫，並祭出4大新信用管制措施，來抑制房市投機與囤房行為，業界則普遍認為「買氣將大幅降溫」。

巴逆逆就不禁發文，「沒有配套，沒有預告：今天講明天執行，真是好棒棒的政府（拍手）」，並在留言處表示，「我只是想換房而已，去你的政府！」說自己不怕房價跌，只是怕違約。

其中，有網友就指出，「習慣就好，其實都是有徵兆的，新青安貸款額度用滿就知道了。」巴逆逆則直嘆，「我7月買的，直接掰。」看到有人說「配套就是降息啊」，她則回，「錢都貸不下來降息有啥用…而且他是升息，我寧願他升息8碼，不要突然搞這齣。」

貼文也引發熱論，不少人紛紛調侃，「最近股市反指標不太靈，原來是因為房市那邊太靈了。自從女神宣布買房，限貸、打房就開始來…」、「感謝鋁繩支援打房」、「再次見證神蹟降臨」、「神力已經成長到了影響政策的程度了，太恐怖了」、「女神之力把寬限期也弄沒了，我的天。」