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《跟著執行長逛飯店》將全球最美酒店風格帶入京懋建案

▲▼桃園,跟著執行長逛飯店,中路,京懋頤和,范秉豐,房產。（圖／業者提供）

▲在越南富國島打造全球最美萬豪酒店的設計鬼才本斯利曾說，「奢華已成為過去的經驗，人們要的是全新的體驗感受。」京懋建設同樣致力透過會所與庭院設計，營造「城市綠洲」的新住居生活體驗。（圖／業者提供，下同）

圖、文／京懋建設提供

是什麼因素吸引客戶預約京懋賞屋，看完房後回到家忘不了第一眼被驚艷的心動？經營8萬多人追蹤粉專《跟著執行長逛飯店》、在地產圈有「飯店風格美學獵人」的京懋建設執行長范秉豐直言，很多客戶回饋說看多了千篇一律的豪宅，首次來到桃園中路「京懋頤和」，彷彿置身濃濃法式殖民風格酒店的會所實境，並發現社區咖啡廳外竟然有一片被建築環抱的城市綠洲秘境，印象最深刻，而且當下就有想收藏、想入住的衝動。敏銳的客戶甚至會跟我們說，來到建案的社區咖啡廳就像回到越南富國島萬豪酒店享受假期，在庭園裡感受到谷關虹夕諾亞與自然環境交織出的鬆弛感與禪意。

執行長范秉豐認為「做公設，不是填空題」，京懋的建案不會像一般建商聽從代銷建議把空間塞好塞滿，最後造成尺度窘迫，利用率極差。除了建商執行長頭銜，范秉豐更像是品牌美學主理人，將自己入住全球超過 100 家頂奢飯店所汲取到的美學、動線、規劃經驗，放進推案中，從美學旅行實踐到建築履行。

▲▼桃園,跟著執行長逛飯店,中路,京懋頤和,范秉豐,房產。（圖／業者提供）

▲京懋建設執行長范秉豐，入住超過百間高級酒店，帶回國際最新酒店設計風格與想法，在建案中落實。他經營的「跟著執行長逛飯店」臉書專頁已累積8萬1千名粉絲。

桃園中路特區「京懋頤和」在全案設計前，范秉豐就帶領團隊造訪曼谷四季酒店、曼谷凱賓斯基酒店、越南富國島萬豪酒店，只為了沉浸在引領全球奢旅風潮的酒店裡汲取靈感，將法式殖民美學融合進京懋建案的會所設計。

執行長范秉豐更從泰國蒐羅無數帶著歲月痕跡的古董老件，如打字機、望遠鏡、地球儀、大型紅銅牛奶罐、海報古書、航船六分儀……，擺放進咖啡廳、多功能交誼廳、宴會廳、撞球室等空間，搭配熱帶綠植、南法花磚、歐洲式建築的拱廊與酒瓶欄杆，在挑高的門廳大堂與穿廊裡，創造 270 度對內展開的景觀會所，重現大航海時代歐洲貴族在亞洲遊歷渡假的情調。

京懋建設安排預約中路向陽公園首排「京懋泰閤」的賞屋客，直接到「京懋頤和」實境感受會所空間美學的震撼。京懋建設預計113年第四季在桃園經國重劃區，與114年第二季在新北市鶯歌鳳鳴重劃區推出新案，規劃將因應區域需求與少子化趨勢，房坪以 30 多坪至 50 多坪 2房為主，依然保有減房哲學格局，並著重空間機能與生活尺度，同時維持京懋優雅富有時代感的公設風格與細膩服務。為此，近期范秉豐《跟著執行長逛飯店》的腳步，走進澳洲黃金海岸朗廷酒店式公寓，尋找兩房配置新想法，也深入東京安縵新品牌 Janu Tokyo，汲取在寸土寸金的地段如何以城市、景緻、設計、藝術定義新奢華的靈感，讓桃園經國重劃區與新北市鳳鳴重劃區兩案更加備受市場期待。

關鍵字：桃園跟著執行長逛飯店中路京懋頤和范秉豐京懋建設

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