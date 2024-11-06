結構師遇地震就「挫勒等」　燒2億推廣獨家工法

▲戴雲發投身結構安全「傳教」近20年，自研耐震強、一根到底的鋼筋工法。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

25年前的921地震不只影響台灣建築業，也改變人稱「結構教父」戴雲發的後半人生。

結構技師戴雲發創業不久就遇到921，研究倒塌大樓後深知原因，也發現設計施工原來是「兩樣情」，讓他每天「挫勒等」，深怕下次地震倒塌的是自己設計的樓。40歲那年，他放棄數百萬元年薪跑遍全台，推廣自己設計的耐震工法與施工履歷，19年燒光2億元積蓄，近5年才有建商陸續採用，黑暗的隧道漸露曙光，但傳教之路依然漫漫。

今年8月有感地震頻傳，戴雲發特別帶我們到中麗建設位在桃園棒球場旁的工地「實戰演習」、看他獨家研發的「柱中柱Alfa Safe」鋼筋怎麼綁，「傳統工程將一條條長鋼筋先剪斷、再綁上鐵絲圍起，一棟樓至少產生20萬個控制點（可能鬆脫），我們一根到底、一體成形就解決了，沒有斷點！」他指外方內圓的柱子說：「製造泡澡木桶時，會在外圍上一圈鐵絲，因為圓形是最穩定的形狀，在柱子內加上圓形鋼箍，韌性更強。」

戴著眼鏡、長相斯文的他，身處工地即使臉頰已滴下汗珠，但襯衫依然筆挺，因為柱中柱是在工廠先加工做好，送到工地只需組裝、乾淨到沒有鐵屑。

自研新工法 韌性強2倍

柱中柱經「國家地震工程研究中心」驗證，耐震韌性是傳統柱的2倍，戴雲發自豪地說：「防水保固可以15年，房子撐100年不是問題。」這套建築工法讓他得到「國家發明創作獎」金牌，也是與潤弘精密工程的「預鑄工法」，唯二被寫入《台灣建築50年》專書裡的工法，他創立的「建築安全履歷協會」也被寫進專書，「我是同時有2項事蹟被寫進書裡的。」



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