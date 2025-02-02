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台積助攻楠梓漢買氣！　園區宅早買3年每坪便宜8萬

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南台灣近年因台積電設廠，帶動產業進駐，台南、高雄園區宅房價扶搖直上。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南台灣近年因台積電設廠，帶動產業進駐，台南、高雄園區宅房價扶搖直上，根據售屋網統計，南台灣科學園區周邊房價，以楠梓產業園區漲勢最兇，台積電2025年開始量產，大樓近3年出現4成漲幅，楠梓漢早3年入手，單坪便宜8萬元。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

南科近幾年台積電話題火熱，營業額更超越竹科，一舉躍升為全台第一，周遭房價也跟著水漲船高，根據《樂屋網》統計，南科設立的善化區，透天單坪均價從2021年的32.13萬元，漲至2024年38.25萬元；高雄則因台積電至楠梓設廠，2025年開始量產，大樓均價從20.9萬元漲至29.3萬元，入手門檻愈墊愈高。

樂屋網發言人洪安怡指出，LM特區是最靠近南科的重劃區，整體以透天案為主，採低密度開發，綠覆率高，環境舒適，吸引不少科技新貴定居，LM特區所在的蓮潭里，更是有「富人里」之稱，不過目前當地屋齡較新的透天，房價前幾年已飆漲過一波，近3年漲幅約19%，買氣相當穩定，開始有些建商在當地推大樓案，也頗受歡迎。

地點 項目 2022年 2023年 2024年(至11月)
台南南科 透天房價 每坪32.13萬元 每坪37.41萬元 每坪38.25萬元
  透天交易數 57 80 66
高雄楠梓科技園區 大樓房價 每坪20.92萬元 每坪23.40萬元 每坪29.31萬元
  大樓交易數 625 936 1117

▲南部兩大園區近3年周遭房價。資料來源：樂屋網實價登錄資料。（ETtoday製表）

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹分析，區域購屋主力為科技人，重劃區內大多為新成屋、預售案，居民大多自住，近期南科議題濃厚，更加深當地剛性需求，市場供給頗為稀缺，當地房價頗具支撐力道，目前新大樓案穩定維持4字頭價位。

至於楠梓科技園區周遭，洪安怡說，同樣也是受到台積電設廠拉抬房價，帶動周邊房市熱潮，也因房價基期低，地段又具發展潛力，更吸引一些原本鎖定竹科、南科的置產買方，將目光投向楠梓，跨區來購屋。

去年上半年，楠梓的交易量更超越傳統熱區三民區，衝上高雄市第一，早3年入手，單坪便宜約8萬元，儘管目前房市轉冷，預估楠梓交易量仍會持續穩定成長。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

關鍵字：南台灣台積電房價楠梓南科園區

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