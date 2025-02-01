船員自曝「月入10萬」看中1800萬房！內行1關鍵愣勸：有風險

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

航運業起薪高，但想買房也不是容易事。有船員表示，他月收大概是10萬元左右，工作是合約制，一年約可休4個月，有存了300萬元當頭期款，看中好幾間1800萬的房子，不知道貸款過不過得了，貼文引發討論。信義房屋專家見狀，坦言可能會有點硬，曝光原因並給建議，可以多評估。

該名船員在「買房知識家」表示，他是商船的船員，一個月收入大概有10萬元，工作是合約制，一年約休4個月。目前有想買房的念頭，「現金大概存了300萬的頭期款，沒有其他的不動產，這樣子可以買到多少錢的房子？」透露他自己看中好幾間1800的房子，「這樣1800的房子買得起嗎？銀行願意貸款給我嗎？」

看到貼文後，就有網友表示，「若以購買1800萬的房子…300萬的自備款應該是不夠的。假設能貸8成，自備款少說也要360萬。」「等你存500到700再來買1800（萬）的會比較好，而且還要有心理準備每月繳6萬！」「保險一點建議看1400（萬）以內的吧！殺個價還能有一點裝修費！」

還有人建議，「看你的月收入，應該是能背總價1800萬內的房產，頭期款還差了一點而已，大概再100就差不多」、「700的我們是準備200，1500的我們是準備400（萬），以上都是包含仲介費」、「買預售屋，剛好付頭期款，找明年完工的可貸款8成，加上今年存款。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，若想買1800萬的房子，自備款兩成大概要準備360萬，再加上其他費用，300萬看起來是不太夠的。另外，如果是1年合約制，那收入現金流可能會有風險，再加上限貸令不能保證一定能貸到八成。如果真的很想買房，看是要提高自備款，還是看總價較低的房子，會比較保險。