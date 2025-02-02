中科從業人員超過5.5萬人　2字頭CP值最高「中科新手村」曝光

▲中部科學園區的從業人數已超過5.5萬人，有效核准廠商家數超過240家，堪稱是中部地區最大規模的產業基地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據國科會去年底的最新統計，中部科學園區的從業人數已超過5.5萬人，有效核准廠商家數超過240家，堪稱是中部地區最大規模的產業基地，也為周邊區域創造出龐大的房市剛需，其中又以發展最早的台中園區最具代表性。

根據實價登錄資統計，2024年中科台中園區周邊的住宅交易量超過800筆，其中預售屋178筆、新成屋74筆，中古屋559筆。價格部分，預售屋去年交易均價直逼6字頭，新成屋也高達51.5萬元，5年以上的中古屋則相對親民，均價僅25.8萬元，也讓價格平實的中古屋成為中科周邊的房市交易主力。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，中科周邊的中古屋交易，主要集中在國安一路的「國安中科新城」，以及福聯街的「瑞聯天地」2大國宅社區。

由於2大國宅社區的屋齡較高，且總戶數相當可觀，因此價格相當平實，在去年台中各地都飆高價的情況下，2大國宅社區還能找到2、3字頭入住西屯區門牌的機會，可說是CP值最高的「中科新手村」。

▲中科周邊的中古屋交易，主要集中在國安一路的「國安中科新城」，以及福聯街的「瑞聯天地」2大國宅。（圖／記者陳筱惠攝）

預售屋與新成屋的交易熱門路段，通通落在西屯區的福科路以及龍井區的遊園北路。福科路為中科水堀頭商圈的主幹道之一，周邊生活機能完善，近年因有國聚、寶輝等指標建商推出系列建案，成為中科新案的交易熱區。

遊園北路則緊鄰龍井的東海商圈，距離未來捷運藍線的站點預定地也不遠，因此吸引精銳建設前往佈局推案，也讓遊園北路躍居大中科生活圈的熱門購屋區段之一。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示：「近年台積電設廠議題，讓全台房市遍地開花，各地房市無不『聞積起舞』，即便去年下半年因為銀行限貸與第七波信用管制導致房市冷卻，但相關台積宅熱區目前仍有火苗延續，仍未全面熄火。」

陳傑鳴指出，雖然台積宅估計仍是2025年房市「抗跌、保值」主流，但還是要提醒購屋者，科技大廠設廠利多帶動實質區域發展的仍需要不少時間，目前的房價狂飆、抗跌，很可能只是預期心理所導致。

▲雖然台積宅估計仍是2025年房市「抗跌、保值」主流，但還是要提醒購屋者，科技大廠設廠利多帶動實質區域發展的仍需要不少時間。（圖／記者陳筱惠攝）

在如今限貸風暴下，房市熱錢已有撤出跡象，加上川普再度上台，國際經濟變動風險將大增，建議買盤此時追價購買還是要謹慎，需盡量挑選品牌建商，並挑選符合市場需求的產品。