ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中科從業人員超過5.5萬人　2字頭CP值最高「中科新手村」曝光

▲▼ 中科台積電 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中部科學園區的從業人數已超過5.5萬人，有效核准廠商家數超過240家，堪稱是中部地區最大規模的產業基地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據國科會去年底的最新統計，中部科學園區的從業人數已超過5.5萬人，有效核准廠商家數超過240家，堪稱是中部地區最大規模的產業基地，也為周邊區域創造出龐大的房市剛需，其中又以發展最早的台中園區最具代表性。

根據實價登錄資統計，2024年中科台中園區周邊的住宅交易量超過800筆，其中預售屋178筆、新成屋74筆，中古屋559筆。價格部分，預售屋去年交易均價直逼6字頭，新成屋也高達51.5萬元，5年以上的中古屋則相對親民，均價僅25.8萬元，也讓價格平實的中古屋成為中科周邊的房市交易主力。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，中科周邊的中古屋交易，主要集中在國安一路的「國安中科新城」，以及福聯街的「瑞聯天地」2大國宅社區。

由於2大國宅社區的屋齡較高，且總戶數相當可觀，因此價格相當平實，在去年台中各地都飆高價的情況下，2大國宅社區還能找到2、3字頭入住西屯區門牌的機會，可說是CP值最高的「中科新手村」。

▲▼蝦皮店到店展店西屯瑞聯天地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中科周邊的中古屋交易，主要集中在國安一路的「國安中科新城」，以及福聯街的「瑞聯天地」2大國宅。（圖／記者陳筱惠攝）

預售屋與新成屋的交易熱門路段，通通落在西屯區的福科路以及龍井區的遊園北路。福科路為中科水堀頭商圈的主幹道之一，周邊生活機能完善，近年因有國聚、寶輝等指標建商推出系列建案，成為中科新案的交易熱區。

遊園北路則緊鄰龍井的東海商圈，距離未來捷運藍線的站點預定地也不遠，因此吸引精銳建設前往佈局推案，也讓遊園北路躍居大中科生活圈的熱門購屋區段之一。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示：「近年台積電設廠議題，讓全台房市遍地開花，各地房市無不『聞積起舞』，即便去年下半年因為銀行限貸與第七波信用管制導致房市冷卻，但相關台積宅熱區目前仍有火苗延續，仍未全面熄火。」

陳傑鳴指出，雖然台積宅估計仍是2025年房市「抗跌、保值」主流，但還是要提醒購屋者，科技大廠設廠利多帶動實質區域發展的仍需要不少時間，目前的房價狂飆、抗跌，很可能只是預期心理所導致。

▲▼ 中科台積電 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲雖然台積宅估計仍是2025年房市「抗跌、保值」主流，但還是要提醒購屋者，科技大廠設廠利多帶動實質區域發展的仍需要不少時間。（圖／記者陳筱惠攝）

在如今限貸風暴下，房市熱錢已有撤出跡象，加上川普再度上台，國際經濟變動風險將大增，建議買盤此時追價購買還是要謹慎，需盡量挑選品牌建商，並挑選符合市場需求的產品。

關鍵字：科學園區房市中古屋台積宅中科

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

交通與雙重劃區加持　台中捷運綠線「頭尾最看好」

台中近年各重劃區發展快速，尤其受惠軌道經濟帶動，其中捷運綠線為目前台中唯一一條開通捷運，頭尾兩站增值幅度有目共睹，專家認為捷運綠線北屯機場捷運G0站與南台中烏日高鐵站都有雙重劃區加持效應，新的一年迎新氣象，保值性、抗跌性高。

21分鐘前

出租2年沒查房「公寓變雞舍」　房東一看傻眼：根本沒法住

中國上海發生離譜事件，一名房東將公寓出租之後，長達2年並未親自登門查看，近期卻震驚地發現，他辛苦存錢買下、用心裝潢的物件，竟然成了「雞舍」，而且損壞程度難以修復。

51分鐘前

為付房貸同時做2份工　夫妻不當房奴「裸辭當背包客」環遊世界

澳洲一對夫妻因為不想活著只是為了付房貸，2人決定辭掉工作，揹著約9公斤的行李決定去環遊世界，目前已成功在5個月內去過9個國家，計畫要無限期旅行下去。

51分鐘前

台北「第一猛鬼大樓」要拆了！　規劃蓋社宅

有「猛鬼大樓」之稱的台北西寧大樓將有新面貌，台北市府規劃於2026年拆除西寧大樓改建，並更名為福星社宅2區；現有2棟建物共有475戶，多數均已遷移至其他社宅。

1小時前

開箱文心森林公園首排豪宅　內藏比爾蓋茲也愛用的沙發　

《ETtoday新聞雲》獨家開箱位於文心森林公園首排的建案，百坪豪宅「雙橡園1617」，裡面隱藏了連比爾蓋茲都愛不釋手的沙發，是什麼樣的建案讓屋主直呼：「我每天都住五星級飯店！」

2小時前

陌生人突然上門「帶行李要住進來」　女驚嚇發現住家被PO網出租

紐西蘭一名女子在家時突然有一名陌生女子敲門，她應門後才發現，自己住家竟然被人冒名放在訂房網站上出租，導致那名女租客受騙，損失將近1萬紐西蘭幣。

2小時前

離島也蓋社宅！　澎湖金門拚2026、2027年完工

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。住都中心在澎湖縣、金門縣跟連江縣都先後規劃了社宅，金門1案、澎湖1案以及馬祖南、北竿各1案。

3小時前

中科從業人員超過5.5萬人　2字頭CP值最高「中科新手村」曝光

根據國科會去年底的最新統計，中部科學園區的從業人數已超過5.5萬人，有效核准廠商家數超過240家，堪稱是中部地區最大規模的產業基地，也為周邊區域創造出龐大的房市剛需，其中又以發展最早的台中園區最具代表性。

4小時前

一表看竹科宅市況　光復路、占梅路最夯理由曝

竹科為北台灣最具指標性的科學園區，周圍房市也向來是討論焦點。觀察竹科宅2024年市況，預售每坪均價78.4萬元，以占梅路交易最夯；中古大樓均價則為50.5萬元，以光復路一段交易最多。

5小時前

別為了消耗品買收納品！　整理師：先釐清留存物品再選擇購買

過年前大掃除，清出家裡一座小山高的收納品，當初購買動機為何，實在想不起來，因為有部份的收納品不如預期實用，有的能裝的有限， 才會擱置在一旁，久了就變成一座小山，也佔空間。有五年整理經驗的整理師秀秀建議，民眾購買收納品前，要先理出頭緒，思考那些要丟掉、那些要留下來，再針對留下來的東西，評估是不是真的需要收納品。

5小時前

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

2024手骨最粗！　神秘自然人..

台中3「最貴」土地總值110億..

台北「第一猛鬼大樓」要拆了！　..

封閉型商圈買方有限　美濃22坪..

排水孔堵塞怎麼辦？　省錢妙招1..

他擅闖別墅摔傷求償72萬　屋主..

老屋標榜「電線重拉」恐被騙　行..

昔台中最奢飯店將改建　2025..

租客失聯　「家具搬光」滿地垃圾..

管委會可以直接罰住戶錢嗎？　律..

ETtoday房產雲

最新新聞more

交通與雙重劃區加持　台中捷運綠..

出租2年沒查房「公寓變雞舍」

為了付房貸做2份工　夫妻不當房..

台北「第一猛鬼大樓」要拆了！　..

開箱文心森林公園首排豪宅　內藏..

陌生人突然上門要入住　女驚嚇住..

離島也蓋社宅！　澎湖金門拚20..

中科從業人員超過5.5萬人　2..

一表看竹科宅市況　光復路、占梅..

別為消耗品買收納品　整理師：先..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366