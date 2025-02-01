封閉型商圈買方有限　美濃22坪舊透天「佛心價」85萬元

▲以原高雄市區的範圍來看，盤點目前最便宜的待售住宅，是位於楠梓的樓中樓套房，總價106萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行去年祭出第七波信用管制，不少民眾想趁機撿便宜，盤點高雄市目前最便宜的待售住宅，為美濃舊透天，總價僅85萬元，若以原高雄市區的範圍來看，最低價則是位於楠梓的樓中樓套房，總價106萬元，都在百萬元上下可入手，跟一輛國產車價格相差不多。

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據《591房屋交易網》統計，高雄市最便宜的待售物件，是一棟位於美濃廣興街，屋齡不詳的舊透天。該案為地上2樓，地坪11.49坪、建坪22.35坪，開價85萬元，換算單坪為3.8萬元。

▲高雄市最便宜的待售物件，是一棟位於美濃廣興街，屋齡不詳的舊透天。（翻攝自《591房屋交易網》）

若以原高雄市區範圍來看，位於楠梓區芎蕉五街的「高科技大學城」社區，為屋齡23年的華廈，5樓戶權狀6.54坪，為2房1廳1衛的樓中樓隔局，開價106萬元，換算每坪16.2萬元，是原高雄市行政區中排行最便宜的待售物件。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，由於美濃需藉由國道10號連接高雄市區，車程約40~60分鐘，買方多半具地緣關係，或是喜歡當地生活品質的退休族群，偏向封閉型生活圈，買家也較受限。

目前當地中古屋交易以屋齡20~40年透天、新成屋華廈為主，屋齡30年以上透天，地坪約20坪，成交價350~600萬元，多為屋況老舊，入手後還需準備一筆整修費用。

至於楠梓，則是近年的購屋熱區，住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖表示，受產業進駐影響，目前楠梓屋齡20年大樓，單價也要2字頭，該社區確實為楠梓門牌罕見的「房價凹陷區」。

▲楠梓套房月租金在5000元上下，總價106萬元，投報率甚至高達5%。（翻攝自《591房屋交易網》）

近1年成交均價為17.69萬元，蔡岳霖表示，該社區以租客為主，出入複雜，導致房價長年在1字頭上下徘徊，就算歷經近3年來房市大盤起漲，也未有明顯增幅。

不過以租金來看，楠梓套房月租金在5000元上下，總價106萬元，投報率甚至高達5%，具租金收益，因此易吸引自住、置產族群進場，不過這類低總價物件，未來價格漲幅均較受限。

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