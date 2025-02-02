一表看竹科宅市況　光復路、占梅路最夯理由曝

▲竹科為北台灣最具指標性的科學園區，周圍房市也向來是討論焦點。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

竹科為北台灣最具指標性的科學園區，周圍房市也向來是討論焦點。觀察竹科宅2024年市況，預售每坪均價78.4萬元，以占梅路交易最夯；中古大樓均價則為50.5萬元，以光復路一段交易最多。

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《ETtoday新聞雲》委託台灣房屋集團趨勢中心統計2024年竹科周邊住宅房市狀況，預售成交均價每坪78.4萬元，交易熱門路段為占梅路，主要交易個案為「富宇天雋」，屋齡5年內新成屋均價則為58.6萬元，幾乎比預售屋便宜20萬元，熱門交易路段則是慈濟路，社區包括「竹科悅揚」、「富春居」等。

台灣房屋竹科直營店店長王瑞松表示，「富宇天雋」位在關埔重劃區，緊鄰Costco好市多商圈，社區住宅成交單價約落在75~89萬元上下，最高單價為去年9月交易的高樓層戶，單價89.9萬元、總價3980萬元。

王瑞松觀察：「關埔重劃區的預售案都7、8字頭居多，且總價低於豪宅門檻4000萬元的3房，未來較能向銀行貸到較高成數，因此最為熱銷，買方多為竹科工程師。」

▲2024年竹科宅交易狀況整理。（表／台灣房屋統計）

另外，觀察竹科周圍5年以上的中古屋，每坪均價50.5萬元，2024年交易較多集中在光復路一段，包括「老爺居靜」、「林園意境」等都是熱門交易社區。

王瑞松指出：「光復路一段的住宅屋齡大多20年以上，但相對新大樓來說公設比低，公設比約25~28%，且房價相對親民，吸引預算有限的年輕族，又以3~4房的格局較受買方青睞。」

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶補充，光復路一段商圈熱鬧，生活機能佳，商業林立，此外老爺酒店、光武國中也坐落該區，是園區客來在東區買房的首選之一。

第一建經研究中心副理張菱育補充，據新竹市政府地政處統計，新竹東區預售呈現「量減、價微增」態勢，「去年9月央行祭出第七波選擇性信用管制，使房貸資金更為緊縮，買方購屋態度轉趨保守，也讓買氣降溫，但因東區開發已趨於飽和、有竹科買盤支撐等，房價修正空間有限。」

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