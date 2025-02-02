別為了消耗品買收納品！　整理師：先釐清留存物品再選擇購買

▲民眾常因外型好看或可愛就購買收納罐，結果就變成收納罐排排站，陳小姐家廚房光是鹽罐就有三罐，佔了不少廚房空間。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／台北報導

過年前大掃除，清出家裡一座小山高的收納品，當初購買動機為何，實在想不起來，因為有部份的收納品不如預期實用，有的能裝的有限， 才會擱置在一旁，久了就變成一座小山，也佔空間。有四年整理經驗的整理師秀秀建議，民眾購買收納品前，要先理出頭緒，思考那些要丟掉、那些要留下來，再針對留下來的東西，評估是不是真的需要收納品。

整理師秀秀分析上掀式的收納櫃，適合放輕的備品，例如衛生紙、毛巾等，若是放洗髮精、沐浴乳等較重的東西，蓋子容易壓到變型，不適合，如果家裡有學齡前年紀的小孩，可以放置重量較輕的玩具。

手作品、小文具或是很多化妝品，適合用小收納盒分類，再買塑膠抽屜堆疊成櫃子，將分門別類的小東西放進抽屜排好，同一類別的統一放在一個抽屜裡，若是未來有搬家需求，也方便整個抽屜直接搬走。





▲活動式抽屜櫃可分區放置物品，衣服可採直立式擺放。（圖／記者陳詩璧製）

衣服類收納適合的收納品，上、下層式的衣櫃、有固定鎖的頂天立地架和鐵力士層架都很適用，上、下層式衣櫃，上面掛當季衣物，下層抽屜放配件或是換季衣物。有固定鎖的頂天立地架，上層掛較輕薄的衣物，下層放厚重衣物，左右兩邊可以掛配件和包包。鐵力士層架就更方便了，可依房間內大小，選擇適合的高、寬跟款式，能掛衣物也能變層架，最上層還可以放置厚重綿被。

▲上下層式的衣櫃，先把要留下來的衣物整理出來，再做配置，上層掛當季衣物，下層抽屜放過季衣物和配件。（圖／記者陳詩璧製）



秀秀說：「市售很多收納品廣告很吸引人，讓消費者感覺收納品好用，但是真的買回家，又不適用。因此，先思考要裝什麼，再決定要不要購買。」

以廚房的收納品來看，放乾貨的保鮮罐，有直立式跟方格等等，但乾貨拆開後，罐子裝得下的是美觀，罐子裝不完就會變成原包裝跟保鮮罐2罐。整理師秀秀提供一個小方法，建議購買有夾鏈袋包裝的乾貨，或是把其他已吃完的食品夾鏈袋，清洗消毒擦乾後，再裝乾貨或是食品，外頭貼上標示即可重覆再使用，不需要為了消耗品特別去買收納品。

其他像是鹽巴和糖罐，建議買小一點的罐子使用，避免受潮的情況，而剩下的壓出空氣綑綁後，排列放在同一個密閉收納盒，建議從家中原有的收納盒用起，避免相同收納品過多，吃掉家裡的空間。

整理師秀秀也說醬料系列的醋、醬油和香油等，開封後大多建議放冰箱，為了節省冰箱空間，不太建議客戶另外裝瓶使用，因為裝瓶，除了醬料有變質風險，沒裝完的就變2罐，更佔冰箱空間。若是為了外觀整體性或視覺上考量，建議可以買同品牌，也是一種美觀呈現。

▲整理師秀秀，資歷4年，接過上百件案子。（圖／整理師秀秀提供）

整理師秀秀，資歷4年，目前主要服務地區為北北基，服務的項目包括了到府整理收納、辦公室倉庫整理及搬家一條龍服務，接過的案件累積至今超過百件。