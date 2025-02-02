他擅闖工地摔傷「求償72萬」　別墅屋主超崩潰：還想叫他賠錢呢

▲紀姓男子擅闖別墅工地，不小心摔到地下室，竟向屋主求償。（圖／翻攝紅星新聞）



記者吳美依／綜合報導

中國江蘇省蘇州市發生離譜事件，一名紀姓男子擅闖正在裝修的別墅，卻不慎摔進地下室、受傷昏迷。未料他出院康復之後，竟向屋主及房地產公司提告，求償逾16萬人民幣（約新台幣72萬元），讓屋主直呼有陰影，「我還想找他賠錢呢」。

《紅星新聞》報導，紀姓男子以拜訪親友的名義進入小區，卻擅闖別墅工地，摔傷後輾轉在多間醫院住院及治療，醫藥費總計超過12萬人民幣（約新台幣54萬元），而他求償的金額，還包括康復費、無法工作的薪資補償等。

屋主張先生承認，事發當時工人已經離開，現場並未設置圍欄或安全警語，但紀姓男子擅闖他的別墅，本來就應該後果自負。他也坦言，這起意外造成內心陰影，「新買的別墅還沒住就見血，心裡一直有陰影」，做生意也一直不順利，「我還想找他賠錢呢」。

對此，河南澤槿律師事務所主任付建指出，別墅內屬於屋主專有權範圍，未經允許不得進入。如果擅闖受傷，應該自行負責。但屋主未設置安全警語，仍可能被認定有一定程度的疏失。

北京偉睿律師事務所律師林虎才則表示，此類案件大多數透過調解解決，但法院可能要求屋主承擔10%到20%的賠償責任，萬一真的被裁定需要賠錢，也可轉向未設置安全警語的裝修公司求償。