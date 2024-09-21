爸媽「贊助弟弟400萬」買房！她想借住卻被拒：為何我不能想去就去

▲原PO被嗆不要臉。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

「不然400萬吐出來啊，還不是我爸媽的辛苦錢！」近日有網友發文表示，父母贊助弟弟、弟媳400萬元買房，但她實在不解，為何爸媽出錢了，她卻不能想去就去？弟媳甚至還明說「不歡迎我去」，讓她吞不下這口氣。然而貼文曝光後，多數網友都直搖頭。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，提到她父母曾贊助弟弟和弟媳400萬元購買房子，然而，當她想去弟弟家借住一晚時，卻受到弟媳的強烈反對，「為什麼我不能想去就去？」

原PO透露，起因是在弟媳坐月子期間，她剛好有安排行程要去弟弟家附近玩，因此想去弟弟家借住一晚，豈料，弟媳卻說她不要臉，「以為是自己的廚房，想來就來」。聞言，原PO也傻眼，「不然400萬吐出來啊，還不是我爸媽的辛苦錢！」

貼文曝光後，多數網友都表示，「人家剛生完坐月子，去湊什麼熱鬧？光這點就超白目」、「父母高興贊助誰，是他們的自由」、「贊助給弟弟、弟媳『他們的家』，跟『你家』本來就不一樣啊」。也有網友認為，「前面一定有很多故事，人家才會暴怒」、「應該之前常常不請自到，人家覺得討厭了，房子名字又不是你的」。