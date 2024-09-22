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婚後住家裡「被兄長當傭人」！人妻宣布搬出去　哥哥們慌了求留下

媳婦宣布搬出去，換老公的哥哥們慌了。（示意圖／Photo AC）

▲人妻宣布搬出去，換老公的哥哥們慌了。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

現代年輕人婚後不愛與公婆同住，認為「有距離才有美感」，但也有少部分人選擇與公婆同住。一名人妻發文抱怨表示，老公有3個哥哥1個姊姊，全部住在外面，她跟老公因為經濟吃緊，所以選擇住在家裡，同時也幫忙照顧公婆，卻換來其他哥哥一回來就把他們當傭人使喚，原PO近日宣布月底將搬出去 ，換哥哥們慌了，讓她樂喊「再也不用被捏著脖子了！」

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她與老公結婚3年，因為經濟吃緊，所以選擇與公婆同住，老公其餘的3個哥哥、1個姊姊全都搬出去住，而他們住家裡也就近照顧公婆。即使省了一筆房租，原PO表示，夫妻倆也很識相，水電費及帶公婆看醫生的勞力及費用，都一起承擔起來，「結果換來的是其他的兄弟回來就好像客人一樣，指使著我們做任何事情，也不尊重我們，覺得好像我們住在家裡佔了便宜。」

尤其是今年的中秋節，原PO感受到她跟先生就好像傭人一樣，服侍著哥哥們。終於，夫妻倆決定搬出去住，在家庭群組宣布後消息後，換來哥哥們慌了，不斷誇讚住家裡的好處，「因為不再有人每天下班趕著回來煮晚餐給他們的父母吃，不再有人請假帶他們的父母去看醫生，不再有人回來家裡還可以點菜，不再有人照顧父母，讓他們逍遙自在去歡樂。」

原PO表示，這一切都要換成全部孩子們一起承擔，樂喊自己已經找好房子，結局大快人心，網友見狀也紛紛替她感到高興，「恭喜脫離苦海」、「一切靠自己最實在」、「歡迎加入自由的擁抱」、「再多的好處都換不回來自由身」、「原本就是這樣，有兄弟姊妹，父母早就要共同負擔責任的，不像是一些得了便宜又賣乖，不知好歹的一些人。」

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關鍵字：毒姑九賤婆媳討論區周刊王

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