新家裝潢ING！他下班突襲「見1幕」超震驚：是業界常態嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友表示，最近新家正在裝潢，由於工作繁忙，平時都是設計師監工，日前他下班順路去現場看看，原本還十分滿意，直到在浴室發現大蟑螂，陽台更有成堆的垃圾，讓他錯愕不已，忍不住求問「這是業界常態嗎？」

網友在Dcard發文提到，他平時工作忙碌，都是請設計師監工新家裝潢的進度，而每到一個階段，對方都會拍照讓他了解情況跟進一步確認，「剛好今天早下班，就想說去現場看看，一踏進去確實看起來都不錯，結果走到客浴時發現地上躺了一隻大蟑螂，看起來死幾天了，我整個覺得不可思議，新大樓又快30樓怎麼會......？」

後來，原PO晃到陽台，赫然發現一袋袋裝潢的垃圾都堆在那，「已經有七八袋了，然後還有一些吃完的餐盒、食物包裝袋等，看起來放置有一段時間了，能理解最後一次清運走，但每天的食物垃圾這樣放，不就正好吸引蟑螂過來覓食嗎？請問這是業界常態嗎？如果我要求師傅每天吃的垃圾都要帶走，是合理的嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「常態，看公司有沒有要求，我司都有要求要當天拿去一樓丟」、「設計師路過，我都要求師傅每天一定要把便當帶走，其他屬於餘料的才可以丟現場，其實現在也滿多新大樓會這樣規定施工單位，比較大型的豪宅甚至會派人一戶戶巡」。