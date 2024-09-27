買不起台北房　以為還能買南部！作家一算「5年竟差300萬」傻眼了

▲房價漲幅驚人。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

在房價高漲的時代，買房變得越發困難，不僅北部飆漲，中南部也不遑多讓，網紅作家黃大米指出，翻到5年前拍下的南部建案廣告，每坪19.8萬元，如今每坪漲到30萬元，如果是30坪房子，短短5年就賺了300萬元，當初應該直接買下來， 無奈嘆「我跟爆富，最近的距離。」

黃大米在臉書發文，看到2019年的今天拍下的南部建案廣告，當時看到故鄉的房價很安心，每坪只要19.8萬元，「萬一台北混不下去，至少故鄉的房價可以居住很容易。」

如今5年過去了，全台房價飆漲，「這個建案的房子已經比過去舊，但房價卻從每坪19.8萬，變成每坪30萬」，如果是30坪的房子，入手價就是600萬，現在就來到900萬了，等於五年賺到了300萬。黃大米感嘆，「我看著臉書回饋，忍不住問我自己，為什麼當年只會拍照上傳臉書，而不是去建案刷卡下訂呢！」

貼文曝光，網友超有感，「現在的人越生越少，為何房子會越賣越貴，有點無法理解」、「希望打房這次可以是真的，讓年輕人都能買得起房」、「我們的家鄉高雄，房價在台積電宣布要來高雄後，尤其是我住的楠梓區，漲得也太快、太高了」、「真的，最好的投資是房地產」、「真的！我以前也是想說，台北買不起老了回高雄買，現在連高雄都買不起了」、「我當年看台積電400元，能做的只有截圖，現在和之前一樣，一路走來始終如一」。