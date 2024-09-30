928首周末強碰第七波信用管制　200億大案接待中心延開張

▲928檔期來臨，剛過的首個周末，各案遭到央行突然祭出的第七波信用管制，被殺得血流成河、哀鴻遍野。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市下半年重頭戲928檔期來臨，剛過的首個周末，各案遭到央行突然祭出的第七波信用管制重擊，被殺得血流成河、哀鴻遍野，有別於過去案場每到周末來人暴增，不少建案來人僅剩1/3，也傳出有新案乾脆遞延的風聲，甚至考慮封盤等成屋再銷售。

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第七波打炒房來得又急又猛，直接澆熄買氣，不具名代銷透露，進入強銷的928檔期，本來是熱鬧滾滾，各案進入短兵相接爭搶來人，不料上周末來人只剩平常周末的1/3，僅5~6組來人，案場冷冷清清，成交量也直接腰斬到只剩1~3戶。

雖然有來人，但大多是來了解現階段如何貸款，不少代銷老闆「頭抱著燒」，都在互相聯絡，想參考同業如何度戶過這波史上最嚴信用管制。

代銷指出，建商目前都傾向延後開案，餘屋所剩不多的預售案，乾脆暫避風頭，準備封盤等成屋後銷售。

▲清景麟、三地攜手推出的「AI慕光城」，原本預計10月初公開，因擔心颱風影響、接待中心進度落後等因素，延後開案。（圖／記者張雅雲攝）

像是原本預計928檔期推出第一期的「AI慕光城」，總銷200億元，是高雄難得一見，1、2期加總總銷達420億元的超級大案，也是南部有史以來最大案，原本10月初接待會館即將公開迎賓，也因擔心颱風影響、接待中心進度落後等因素延後開案，目前公開時間未定。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，目前市場只剩首購產品，總價控制在1200萬元內，有機會成交，甚至首購案場因首購族也呈觀望狀態，拉長購屋觀望期，但若可適用新青安房貸的優惠方案，仍會成交。

謝哲耀指出，目前市場一刀切，換屋族雖可簽切結書，先買後賣第一屋來適用第一戶貸款成數與利率，不少民眾抱怨急賣價錢差，對購屋信心回升影響有限，建議政府可考慮讓賣房的時間可以延長變2年。

此外，銀行放貸水位逼近額滿，年底盤整出貸款額度後，希望額度不要只集中留額度給新青安，對於自住換屋的民眾，也要有友善貸款的方案。

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