在紐約買房多難？　台YouTuber終於圓夢超嗨：強迫定存

▲紐約布魯克林區。（圖／pixabay）

文／中央社

美國聯準會（Fed）降息2碼（0.5個百分點），影響民眾購屋與租屋意願。長居紐約的台灣YouTuber凡妮莎與洋洋近期分別成功買房和更換租屋，兩人都認為即使降息，高房價、高房租與高物價已是美國都會常態，回不去疫情前的水準。

美國聯邦準備理事會（Fed）自去年7月將基準利率維持在23年來的高點，占購屋成本最大部分的利息支出，相較於2020年前幾乎高了1倍，在美國買房幾乎純屬夢想。利息攀升，房貸屬固定利率的屋主不願賣屋，加上營建成本大漲，新屋供給減少，美國房價未如基礎經濟學預期的降低，反而持續上揚。

美國平均房價在今年漲至歷史新高，全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）估計，全美房屋中價位已升至42萬2600美元（約新台幣1343萬元）。房價與利率均攀至新高，都市住房與租房成了人生地獄，導致市場交易降低，利息也下滑。

▲在美國買房仍像登天。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

聯邦住宅貸款抵押公司（Freddie Mac）估計，以美國消費者慣用的30年期房貸為例，利率已從7.79%降至約6.20%。有意購屋者暫時獲得喘息，但在美國買房仍像登天，紐約時報（New York Times）地產版推出「買還是租」報導，給迷惘的購屋者人生方向，大受歡迎。

在美國城市買房有多難？長居紐約的台灣YouTuber凡妮莎（Vanessa Liao）年初推出「看房日記」系列，詳細記錄搶房年代的辛酸血淚，網上搜尋加奔波看屋，從興奮到幾乎放棄，談房貸也聊市場，終於在9月宣布成功達陣，網友紛紛叫好與祝福。

▲凡妮莎分享在紐約買房的過程。（影片來源／Youtuber／VanessaLiao 凡妮莎）

凡妮莎說，紐約無法與其他地方比，沒看超過預算的房子，她是用房租租金去算可以負擔多少房貸；如果不想付房租、改付房貸（買房）的話，她就看差不多等級的房子。現在利率非常的高，差在利率，其他沒有差很多。 她回憶說道：「出價跟收到同意的訊息都相當突然，當下其實滿錯愕的。確認買到後當然非常開心，因為還要小整修一下，很期待可以搬進新家的那天。不過玩樂開銷必須得控制，我們的心態是買房當強迫定存，只要想著錢都存起來了去繳房貸，心態上會好很多。」

凡妮莎和丈夫相當幸運，在紐約一年內找到可負擔與符合生活需求的住屋，許多家庭仍在苦惱。聯準會雖調降基本利率2碼，但20至30年期長期房貸利息得等一段時間才可能反應，市場對年底前為刺激經濟再度降息2碼的氣氛濃厚，對購屋者都是好消息。

買房得靠緣分，紐約租屋一族同樣不容易，一樣得「搶」，都得確認工作、收入、信用狀況、獲得管委會同意等，猶如聯邦調查局進行身家調查般的過程，與凡妮莎同在紐約打拚的Youtuber洋洋（宋帛洋）最近也換了租屋地點。 洋洋表示：「租金確實稍微下降一些，但整體價格仍然相當高，尤其是與美國其他城市相比，差距十分明顯。

紐約的吸引力在於它的多元文化和機會，但這也使得租屋市場競爭激烈。即便租金有所緩和，要找到CP值高的房子依然是個挑戰。」 紐約租屋同樣得面臨租約到期前，房東續約意向、租金變動與高搬家成本等挑戰。 洋洋說，以目前的年紀和狀況，還沒有太多這方面的擔憂。

當然租約到期或房東有變動這些情況可能會讓人感到不安，但目前來說還算穩定。對於長期租屋者來說，這些風險確實存在，不過只要選擇可靠的房東並且保持良好溝通，通常可以減少潛在問題帶來的不安感。 紐約街頭每天都可見到人們搬進搬出，出現人生變化的兩人不約而同都得搬家，35歲的凡妮莎購屋不久後宣布懷孕，當初地點選擇確實納入學區考量。即使市場有好消息，但兩人不約而同認為，「疫情前同階層工作的薪水沒有變化，但物價漲很高，感覺上回不去了。」