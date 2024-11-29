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不婚族存款550萬要買房嗎？　網點關鍵一面倒：買下出租

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲你有計劃買房嗎？（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李芷萱／綜合報導

許多人都有買房夢，若手中有存款550萬，你會考慮買房嗎？近日有民眾表示，手頭有500萬存款，未來沒有結婚生小孩的規劃，考慮要繼續租屋、買中古屋或是買新建案？對此不少網友一面倒建議最好還是買房，至於中古屋還是新建案，就看他的個人需求。

原PO在《買房知識家》指出，租屋已經20多年的他目前手中存款約有550萬，薪水則是四萬多，目前分別看上一間500多萬的中古屋和1200萬的新建案，考慮到不用貸款以及生活機能，比較傾向購買中古屋，但由於沒有結婚生子打算，父母早走又無兄弟姊妹，死後房子沒有繼承人，還是應該繼續跟從未漲過租金的佛心房東租屋？

對此大部分的網友都認為，原PO買房比較好，避免未來房東漲租金或不租單身老人，「建議你起碼買個小屋，有時候房東年老，有下一代接手時狀況完全不同」、「買下出租呀！哪天房東真的不租你還有個退路」、「房東會租給你到幾歲」、「買第1間，以後才不會被房東趕」、「房東不會永遠那麼佛」，至于該買中古屋還是新建案，不少人認為可以買中古屋，「一定要貸款，但不要用新青安，然後租人。自己繼續租4000，讓房客幫你養未來」、「買500多萬的租，人家繼續住4000的」。

關鍵字：買房租屋房東

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