山陀兒來襲！　網友急問：高雄哪些是淹水區？

▲颱風山陀兒逐漸進逼，雖尚無強烈風雨，高雄先放起颱風假，有網友在網路急問，高雄有哪些要注意淹水的區域？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

上次強颱凱米造成南部慘淹，高雄民眾記憶猶新，1日山陀兒逐漸進逼，雖尚無強烈風雨，高雄先放起颱風假，有網友在網路急問，高雄有哪些要注意淹水的區域？引來不少在地人想起慘痛的回憶，更有網友分享上次凱米4大淹水搖滾區。

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中颱山陀兒逼近台灣，高雄民眾對上次凱米的淹水記憶餘悸猶存，原PO在PTT發問「高雄有哪些要注意淹水的區域？」，引來網友直言「上次淹的地方繼續。」還有網友戲稱橋頭勇士會不會變「泳」士？

有網友分析上次的4大淹水搖滾區，包括仁武、美術館、桃子園、高大特區的援中港生活圈範圍，都是淹水重災區，至於橋頭反倒災情不多。

在地人表示，凱米主要受西南氣流的瞬間強降雨，加上年度大潮海水倒灌，讓多地傳出嚴重淹水災情，還有大樓地下室出現瀑布等奇觀。

區域 2024 年房價 2023 年房價 仁武 32.6 萬 29.7 萬 美術館 53 萬 46 萬 桃子園 39 萬 34.7 萬 高大特區 33.3 萬 29.2 萬

▲颱風凱米4大淹水區域房價。資料來源：高雄實價網（ETtoday製表）

高雄市長陳其邁說，上次凱米颱風強降雨達2500毫米，已超過莫拉克風災時的強降雨，這一次山陀兒預估雨量大概是800毫米左右，還是要小心，先做好準備。

若以淹水搖滾區範圍來看，根據高雄實價網統計預售大樓近年房價，以美術館特區最高，均價已站上5字頭，最低的是仁武，均價也有32.6萬元，高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，颱風過後，對區域房價幾無影響，美術館特區仍是高雄房價最高的指標區域之一，民眾若期待淹水造成房價下跌，也很難出現。

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