六都大案延後推！內行鼓勵現在是「看房好時機」：目標更明確

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

央行出手打房，房市景氣瞬間轉冷。對此，房產智庫專家何世昌表示，今年的房市928檔期儼然變成「救我吧檔期」，由於央行的打房政策，使得市場風雲變色，建商紛紛選擇避開此波風暴、暫避鋒芒。不過這時卻是看房好時機，「是多看、多比較，累積看屋經驗值。」

何世昌在粉專指出，今年房市 928 檔期中，全台六都不少大案推出時間紛紛延後。預估的總推案金額約為2,850億元，其中，台北市為550億元、新北市為940億元、桃園市為260億元、台中市為650億元、台南市為150億元，以及高雄市為300億元。不過，數據僅為暫時的預估值，由於近期市場情況和政策變動較大，建案的動態仍然不明確。

他指出，六都中，還有一些指標建案「可能」會維持原有的進度公開銷售，例如台北市的「國賓大南港」、新北市的「淡海科技智慧城」、桃園市的「悅讀伊頓」、台中市的「市政壹號廣場 No.1」、台南市的「世界南科C」，以及高雄市的「森悅」等案。

他認為，對於消費者來說，這次變化最好的消息，大概就是不再需要排隊搶房，賞屋過程還可以享受到尊榮待遇，消費者成為了業者眼中的珍寶。現在正是累積看屋經驗值、多看多比較的黃金時機。即使不一定要購買，但在看房的過程中，也能不斷修正自己對於房子的需求，讓購房目標更為明確，「祝大家賞屋愉快。」