鄉民怨房仲開發「直殺戶籍地」　地政士祭1招護隱私





▲鄉民抱怨，房仲直接殺到戶籍登記地來，相當擾民，也很不尊重隱私。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

鄉民抱怨，房仲直接殺到戶籍登記地來，相當擾民，也很不尊重隱私。不過資深房仲表示，通常都是仲介手上有買方，進而去幫客戶開發案子，有些屋主反而樂見房仲積極開發。另外地政士補充，屋主若真不想被打擾，可申請謄本住宅隱藏。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」 非最狠打房手段！估價師：央行留一手

網友在網上發文抱怨，待售物件已委託房仲處理，刊在591上曝光，經常有其他房仲依循社區位置、樓層，直接殺來按門鈴，若該屋租給別人、沒有住人，房仲甚至調閱謄本，跑到戶籍登記地，非常不尊重隱私，也很擾民。

仲介業者表示，房仲開發案源相當不容易，尤其是新進同仁，手上幾乎沒有任何人脈資源，因此把焦點聚焦在591等平台上，而平台上屋主自售的比例低，大多都是房仲刊售，因此就會想辦法直接找到屋主，直接開發。

資深房仲林明賜表示，從戶籍地找人實務上算是常見的開發模式，「通常都是仲介手上有買方，進而去幫客戶開發案子，若真找不到屋主，就可能用店配的方式處理，也就是和屋主委售的仲介合作。」

林明賜說：「事情都是一體兩面的，仲介循著戶籍登記地找到屋主，有些屋主會覺得很擾民，沒有隱私，但有些屋主也會覺得這仲介很積極，還可增加把房屋成功出售的機會，好事一件。」

▲有些打算賣房的屋主，反而還希望「多多被騷擾」，增加售屋的機會。（示意圖／CFP）

金門地政士所長蕭琪琳建議，擔心受騷擾的屋主，可到地政事務所申請住址隱藏，但實務上去申請的人不算太多，因為若沒有賣房的資訊，基本上不太會被騷擾，另外有些打算賣房的屋主，反而還希望「多多被騷擾」，增加售屋的機會。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」 非最狠打房手段！估價師：央行留一手