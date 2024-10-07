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天花板漏水樓上死不理！律師曝「1招」…讓惡鄰負起5大責任

買房、租屋最怕遇到房子漏水。（示意圖／PIXABAY）

▲天花板漏水壁癌，最怕樓上住戶不理，律師表示直接提告就對了。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

買房、租屋最怕遇到房子漏水。蘇家宏律師分享一案例，一名3樓屋主家中整間浴室天花板漏水無法使用，然而，4樓屋主完全不理會，對此，蘇家宏曝一解方，讓4樓屋主乖乖負起5大責任。

律師蘇家宏在粉專表示，這間位在3樓的出租公寓，浴室天花板漏水，連同浴室裝潢一起遭殃，完全無法使用，不過當房東請4樓的人讓他進去查看，4樓的屋主卻表示4樓不可能漏水，3樓的問題3樓自己處理，也拒絕讓他進入查看。

蘇家宏指出，房客無法居住要解約，房東把漏水的情形拍照、錄影記錄下來，並且再次找修漏的師傅來看，也請社區管理人員協助協調，但是4樓屋主仍然不理，而且漏水狀況越來越嚴重。

蘇家宏直言，「該怎麼辦呢？向法院提告。」蘇家宏提到，經過1年多的訴訟，鑑定出來確實是4樓浴室的防水層失效，導致漏水，最後法院判決4樓屋主必須負責，包括：
1. 必須讓樓下人員進入修理漏水
2. 負責賠償修理費用
3. 負責賠償3樓損壞的裝潢及物品費用
4. 3樓無法使用的租金損失（詳後述）
5. 負責鑑定費用（10多萬元）、法院裁判費。

蘇家宏進一步說明，因為3樓原來是出租，樓上漏水導致房客解約、樓上漏水無法出租等原因導致的「租金」損失，也都可以請求樓上賠償，房屋漏水，樓上鄰居又不處理的心情是很複雜、煎熬、讓人心煩的，但只要沉著應對、依照正確法律步驟處理，總會雲開見日的，樓上的屋主，如果沒有積極配合，也許會對自己不利。

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關鍵字：蘇家宏周刊王

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